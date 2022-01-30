البورصة تغلق على تراجع جماعي.. ورأس المال السوقي يخسر 3.5 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعاً بنسبة 0.37%، عند مستوى 11457.46 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 1.29%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2102.6 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3039.99 نقطة متراجع بنسبة 1.05%.

«إيجي إكس 50» يغلق على تراجع 1.02%

وهبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.02%، ليغلق الجلسة عند 1974.77 نقطة، وبلغت قيم التداولات 445.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 231.5 مليون سهم، وتنفيذ 23.452 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا؛ إذ ارتفع 22 سهمًا، مقابل انخفاض 84 سهما، واستقر 84 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يختبر مستوى دعم 11400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن استمرار انخفاض السيولة يدفع مؤشرات البورصة المصرية نحو الهبوط الجماعي بجلسة اليوم، ليغلق المؤشر الرئيسي على تراجع بفضل الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية، ومع استمرار انخفاض السيولة بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي؛ الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر، ومع استمرار انخفاض السيولة قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400، ثم مستوى الدعم الثاني وهو 11200 نقطة.

المؤشر الرئيسي يختبر مستوى مقاومة 11500 نقطة

وأضاف عيد، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أنه في حالة ظهور عمليات شراء مكثفة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي والعودة مرة أخرى إلى الصعود، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11500 ثم 11600 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف مستوى دعم 2060 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أوضح عيد أنه استقر أيضا بالمنطقة الحمراء، متأثرا بانخفاض قيم التداول واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع، متجها بهذا الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى كسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة، مستهدفا مستوى الدعم الثاني 2060.

وتوقع عيد، أنه في حالة ظهور عمليات شراء مكثفة عند مستوى الدعم الرئيسي والعودة مرة أخرى نحو الصعود، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 7.2 مليون جنيه للمصريين، و6.9 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 14.2 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 737.295 مليار جنيه، بخسائر 3.5 مليار جنيه.