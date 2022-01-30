ولاء التيتي تشارك في مسلسل «سنوات الجريش» بدراما 2022

أعلنت الفنانة ولاء التيتي، انضمامها إلى المسلسل «سنوات الجريش»، المتوقع عرضه خلال السباق الرمضاني للعام 2022، والذي يعد أول مسلسل درامي تاريخي يتناول فترة الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على عدد من الدول العربية.

وأعربت الفنانة الشابة، في بيان، عن سعادتها لخوض هذه التجربة، خاصة وأن فكرة المسلسل مختلفة وجديدة ولم يسبق تناولها وتسليط الضوء عليها في عمل درامي عربي، مشيرة إلى أن المسلسل يسرد حقبة الحرب العالمية الثانية بالتفصيل من منظور عربي.

أحداث المسلسل تدور في عام 1940

وأوضحت ولاء التيتي، أن أحداث المسلسل تدور في عام 1940، وينقل الواقع المرير والمُعاناة التي عاشتها الشعوب في تلك الفترة، وهو من تأليف محمّد النابلسي وإخراج مناف عبدالله وبطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجيّة والعربيّة.

الفيلم يوجه رسالة لوقف الحرب

وتابعت الفنانة الشابة، أن مسلسل «سنوات الجريش» يوجه رسالة مهمة بأن الحرب لا تخلف إلا الدمار والكوارث على الأمم والشعوب، وهو ما أكد عليه بوستر العمل الذي استعان بمقطع من شعر محمود درويش، قال فيه: «ستنتهي الحرب، ويتصافح القادة، وتبقى تلك المرأة تنتظر ولدها الشهيد».

وتظهر في خلفية البوستر صورة طائرات حربية ودبابات، ونيران مشتعلة، وجنود، في إشارة إلى الحرب والدمار في تلك الفترة، والمسلسل من بطولة: حياة الفهد، علي السبع، حسن البلام، حمد العماني، ليلى السلمان، ستيفانى صليبا، عبد الله خضر، هبة الحسين، فيصل فريد، رجاء بلميز.