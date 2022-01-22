22 مسلسلا تنافس في ماراثون دراما رمضان 2022.. منها «الكبير قوي»

بدأ عدد كبير من صناع الدراما التلفزيونية تصوير أعمالهم المقرر مشاركتها في سباق الدراما الرمضانية 2022، والذي سينطلق في أبريل المقبل، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا لهم خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية وإصابة عدد من الفنانين.

وبشكل مبدئي تحددت الخريطة الرئيسية للمسلسلات المشاركة في الموسم الرمضاني، ومن ضمن الأعمال التي بدأ تصويرها «مشوار لحد هناك» بطولة محمد رمضان وإخراج محمد ياسين، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات منها «فاتن أمل حربي»، و«أحلام سعيدة»، و«يوتيرن»، و«الكبير أوي» الذي توقف تصويره الفترة الحالية بعد إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.

القائمة الكاملة للمسلسلات المشاركة في الموسم الرمضاني 2022

- «الاختيار 3»

بطولة: أحمد السقا - كريم عبد العزيز - أحمد عز.

تأليف: هاني سرحان.

إخراج: بيتر ميمي.

بطولة: يسرا - غادة عادل - مي كساب.

تأليف: هالة خليل.

إخراج: عمرو عرفة.

- «فاتن أمل حربي»

بطولة: نيللي كريم - خالد سرحان.

تأليف إبراهيم عيسى.

إخراج: محمد جمال العدل.

- «مشوار لحد هناك»

بطولة: محمد رمضان - دينا الشربيني.

تأليف: محمد فريد.

إخراج: محمد ياسين.

- «يوتيرن»

بطولة: ريهام حجاج - كريم قاسم - توفيق عبد الحميد.

تأليف: أيمن سلامة.

إخراج: سامح عبد العزيز.

- «دايما عامر»

بطولة: مصطفى شعبان - لبلبة - عمرو عبد الجليل.

تأليف: أحمد عبد الفتاح.

إخراج: مجدي الهواري.

- «هجمة مرتدة 2»

بطولة: أمير كرارة - أمينة خليل - محمود عبد المغني.

تأليف: باهر دويدار.

إخراج: أحمد نادر جلال.

- «جزيرة غمام»

بطولة: طارق لطفي - فتحي عبد الوهاب - روبي.

تأليف: عبد الرحيم كمال.

إخراج: حسين المنباوي.

- «بطلوع الروح»

بطولة: منة شلبي - إلهام شاهين - أحمد السعدني.

تأليف: محمد هشام عبية.

إخراج: كاملة أبو ذكري.

- «توبة»

بطولة: عمرو سعد - صبا مبارك - دياب.

تأليف: ورشة كتابة.

إخراج: أحمد صالح.

- «عالم موازي»

بطولة: دنيا سمير غانم - عمرو وهبة - شيماء سيف.

تأليف: عمرو وهبة وهشام جمال.

إخراج: هشام جمال.

- «الكبير أووي 6»

بطولة: أحمد مكي - هشام إسماعيل - ليلى عز العرب.

تأليف: مصطفى صقر.

إخراج: أحمد الجندي.

- «ملف سري»

بطولة: هاني سلامة - عائشة بن أحمد - ماجد المصري.

تأليف: محمود حجاج.

إخراج حسن البلاسي.

- «بيت الشدة»

بطولة: وفاء عامر - أحمد وفيق - مها أحمد.

تأليف: ناجي عبدالله.

إخراج: وسام المدني.

- «راجعين يا هوى»

بطولة: خالد النبوي - نور.

تأليف: قصة أسامة أنور عكاشة - سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

إخراج: محمد سلامة.

- «مكتوب عليا»

بطولة: أكرم حسني - عمرو عبد الجليل - ريم مصطفى.

تأليف: إيهاب بليبل.

إخراج: خالد الحلفاوي.

- النسخة العربية من مسلسل «suits»

بطولة: آسر ياسين وأحمد داوود.

إخراج: مريم الأحمدي.

- «السكة العوجة»

بطولة: غادة عبد الرازق.

تأليف: حسان دهشان.

إخراج: محمد أسامة.

- «المداح 2»

بطولة: حمادة هلال - هبة مجدي - ولاء الشريف.

تأليف: أمين جمال.

إخراج: أحمد سمير فرج.

- «يوميات زوجة مفروسة أوي 5»

بطولة: داليا البحيري - خالد سرحان - شيماء سيف.

إخراج: أحمد نور.

- «عودة الأب الضال»

بطولة: بيومي فؤاد - عبير صبري.

تأليف: أمين جمال ومحمد أبو أسعد ومحمد فتحي.

إخراج: أحمد عبد العال.

- «عشق أسود»

بطولة: زينة - أحمد فهمي.

تأليف: محمد عبد المعطي.

إخراج: شيرين عادل.