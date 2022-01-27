هل يحرم كورونا نيللي كريم من الظهور في سباق دراما رمضان 2022؟

كشف المنتج جمال العدل، قبل أيام، إصابة الفنانة نيللي كريم بفيروس كورونا المستجد، لكن انتشرت كثير من الأنباء، التي أثارت بعض الجدل، عن توقف تصوير مسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي»، المقرر عرضة ضمن موسم دراما رمضان 2022.

إصابة نيللي كريم بفيروس كورونا

قال جمال العدل في تصريح لـ«الوطن»: «سبق إصابة يسرا بكورونا، إصابة الفنانة نيللي كريم، التي دخلت العزل المنزلي، وتحسنت صحتها تدريجيا، حتى جاءت نتيجة المسحة سلبية، ولم يتوقف تصوير مسلسلها خلال فترة مرضها، لكن استكملنا التصوير بباقي فريق العمل، حتى عادت مرة أخرى للتصوير».

يشار إلى نيللي سافرت صباح اليوم الخميس برفقة عدد من النجوم إلى المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت في المطار مع زوجها، والفنان عمر كمال، دينا الشربيني، المنتج جمال العدل، والفنان عمرو يوسف، الذين كانوا يستعدون إلى السفر للمشاركة في فعاليات موسم الرياض.

معلومات عن مسلسل «فاتن أمل حربي»

«فاتن أمل حربي»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، من بطولة نيلي كريم، وتأليف إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت، محمد التاجي، وعدد من النجوم.

ويواصل أبطال العمل تصوير أحداثه في الوقت الحالي، من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني المقبل، ويتم تسليم الحلقات من الشركة المنتجة إلى القناة التي سوف تعرض المسلسل في رمضان 2022.

آخر أعمال نيللي كريم

كانت آخر الأعمال الفنية للفنانة نيللي كريم، مسلسل «ضد الكسر» في رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وشاركها في بطولته: مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، جمال يوسف، ومن تأليف عمرو الدلى، وإخراج أحمد خالد.