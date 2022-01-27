3 مسلسلات كوميدية في دراما رمضان 2022.. «الظهور الأخير لدلال عبدالعزيز»

تشهد دراما رمضان هذا العام، عودة قوية للمسلسلات الكوميدية؛ إذ تنتج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 3 أعمال للمنافسة في السباق الرمضاني المقبل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن تلك الأعمال:

مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الكبير أوي» بأجزائه الخمسة السابقة، قرر صناع العمل خوض السباق الرمضاني المقبل 2022، بالجزء السادس، بعد غياب 5 سنوات.

وكشف المخرج أحمد الجندي، خلال لقائه في أحد البرامج الإذاعية، أن المسلسل سوف يعود بجميع أبطاله وشخصياته، ما عدا «هدية» التي تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم، فضلا عن إضافة أخرى جديدة للعمل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

ويشارك في بطولة الجزء السادس من العمل: أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، بالإضافة لعدد من نجوم الفن كضيوف شرف، بينهم حمدي المرغني، العمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل مكتوب عليا

ومن الأعمال الكوميدية التي من المقرر طرحها خلال السباق الرمضاني المقبل، مسلسل مكتوب عليا، بطولة الفنان أكرم حسني، الذي يشهد عودته إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضي، منذ تقديمه مسلسل «رجالة البيت»، برفقة أحمد فهمي عام 2020.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

ويشارك في بطولة العمل بجوار أكرم حسني، كلا من عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتجسد أيتن عامر خلال الأحداث دور «رقية»، ابنة خالة الفنان أكرم حسني، وتحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.

عالم موازي

كما تعود الفنانة دنيا سمير غانم هذا العام إلى الدراما الكوميدية بمسلسل «عالم موازي»، بعد تأجيله العام الماضي، بسبب إصابة عدد كبير من صناعه بفيروس كورونا المستجد، كما يشهد العمل الظهور الأخير للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز قبل وفاتها.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب دنيا سمير غانم، عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، إخراج وإنتاج هشام جمال.