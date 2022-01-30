دراما رمضان 2022.. انطلاق تصوير 8 مسلسلات وكورونا تهدد بالوقف

أسابيع معدودة تفصل الجمهور عن انطلاق أهم موسم للدراما التلفزيونية، ويستعد صناع الدراما لتقديم أفضل ما لديهم للمشاهدين في سباق الدراما الرمضانية 2022، وبدأ عدد منهم تصوير أعمالهم استعدادا للحاق بالموسم الدرامي المقبل الذي اتضحت خريطته بشكل مبدئي حتى الآن، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

محمد سلامة يبدأ «راجعين يا هوا».. وانطلاق «دايما عامر» في الغردقة

ومن الأعمال التي بدأ تصويرها حديثًا، مسلسل «راجعين يا هوا» للمخرج محمد سلامة، وفقا لما أعلنه عبر حسابه على «تويتر»، أمس، إذ نشر صورة تجمعه ببطل المسلسل الفنان خالد النبوي، والذي يجمع عدد كبير من الفنانين من بينهم نور، أنوشكا، وفاء عامر وأحمد بدير، عن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وكشفت شركة «العدل جروب» انطلاق تصوير مسلسل يوتيرن للمخرج سامح عبدالعزيز، في 6 يناير الجاري بالشيخ زايد، وهو من بطولة ريهام حجاج، وصفاء الطوخي وتوفيق عبدالحميد، تأليف أيمن سلامة، وفي اليوم نفسه كشف المنتج طارق الجنايني بدء تصوير أول مشهد من مسلسل «سوتس» للمخرجة مريم الأحمدي، وهو النسخة العربية من مسلسل «Suits»، ويشارك في بطولته آسر ياسين وأحمد داوود.

وفي مدينة الغردقة، بدأ المخرج مجدي الهواري تصوير مسلسل دايما عامر للفنان مصطفى شعبان، ويجمع في العمل عدد من الفنانين من بينهم لبلبة، صلاح عبدالله وميرنا نور الدين، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، تحت إشراف الكاتب أحمد عبدالفتاح.

جمال العدل: «أحلام سعيدة» لم يتأثر بإصابة يسرا

كما بدأ المخرج محمد ياسين في وقت سابق تصوير مشاهد مسلسل «مشوار لحد هناك»، والذي يجمع محمد رمضان ودينا الشربيني، ونشر رمضان عدد من مشاهد المسلسل، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وبالرغم من إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا إلا أن الأمر لم يؤثر على تصوير مسلسل «أحلام سعيدة» الذي يتولى عمرو عرفة إخراجة، وذلك وفقا لما أعلنته المنتج جمال العدل.

ويواصل المخرج محمد جمال العدل تصوير مشاهد مسلسل «فاتن أمل حربي»، بعد تعافي بطلته نيللي كريم من إصابتها بالفيروس التاجي، بينما توقف تصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» الذي بدأ تصويره في ديسمبر الماضي، لحين تعافي أحمد مكي من إصابته بكورونا.