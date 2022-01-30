شاب وفتاة ينهيان حياتهما بـ«الحبة القاتلة» في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، واقعتين مؤسفتين، حيث تخلص شاب وفتاة من حياتهما بحبة حفظ الغلال، المعروفة إعلاميا بـ«الحبة القاتلة»، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثمانيهما في مقابر أسرتيهما، بقرية أريمون، التابعة لكفر الشيخ ومدينة غازي، بعدما جرى انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

ووصل جثمان الشاب «مصطفى. ا. ع»، البالغ من العمر نحو 20 سنة، والمقيم بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وخلال محاولة الأطباء إنقاذه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بواسطة نقطة شرطة المستشفى وإبلاغ مركز شرطة كفر الشيخ، فانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أنه تخلص من حياته باستخدام الحبة القاتلة.

وبسؤال جهات التحقيق بكفر الشيخ لذويه، أكدوا على أنه كان يعاني من حالة نفسية خلال الأيام الأخيرة وأنهم اكتشفوا تخلصه من حياته بتناول حبة حفظ الغلال، المعروفة بـ«الحبة القاتلة»، وجرى إخطار جهات التحقيق التي لأمرت بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتسليمه لذويه.

كما وصلت «نعمة. ع. ا»، 21 سنة، مقيمة بمدينة سيدي غازي، إلى مستشفى كفر الشيخ العام في حالة إعياء شديدة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة الأطباء إسعافها أيضا، وتبين تناولها حبة الغلال التي أودت بحياتها.

.. وربة منزل تتخلص من حياتها بسبب الخلافات الزوجية

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، بلاغا من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد وصول السيدة في حالة إعياء ولفظت أنفاسها الخيرة، فانتقل ضباط القسم إلى المستشفى وبسؤال ذويها تبين أنها تناولت الحبة القاتلة إثر خلافات زوجية دائمة مع زوجها وأهله، كما تبين أنها تركت طفلين صغيرين، وتناولت الحبة القاتلة للتخلص من حياتها، بعدما اشتدت حدة الخلافات خلال الأيام الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بتوقيع الكشف الطبي على السيدة، وتسليم الجثمان لذويها، وتم تشييعها لمثواها الأخير بمعرفة الأهل.