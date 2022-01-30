«الأرصاد»: الأقمار الصناعية ترصد بداية دخول المنخفض الجوي للبلاد «صور»

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية بشأن المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.

وتشير آخر لقطات الأقمار الصناعية إلى بداية دخول المنخفض الجوي غرب البلاد، موضحة أن «السلوم -مطروح» من المناطق التي تتأثر الآن بالسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت الهيئة: «من المتوقع أن تتقدم لتشمل باقي السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت»، وفقا لآخر الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية.

غرب البلاد على موعد مع الأمطار

كما أعلنت الأرصاد اليوم، أن غرب البلاد، يتعرض لتساقط الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يؤثر منخفض سطحي على البحر المتوسط ويتمركز على غرب البلاد ومع تقدمة شرقا سيبدأ تساقط الأمطار على السلوم ثم مطروح وسيوة تكون متفاوتة الشدة؛ كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تمتد إلى الداخل.

وأوضحت أن الطقس اليوم يكون باردا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مائل للبرودة على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة مئوية، السواحل الشمالية 16 درجة، شمال الصعيد 17 درجة، جنوب الصعيد 19 درجة.

وتابعت، كما تنشط الرياح على شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 16 08

مطروح 15 08

السلوم 15 08

سيوة 16 03

بورسعيد 17 08

دمياط 17 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 07

السويس 17 08

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

كاترين 11 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 11

مرسى علم 20 10

الفيوم 17 05

بني سويف 17 05

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11.