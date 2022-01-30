أخبار الطقس بمصر خلال الأيام المقبلة.. انخفاض جديد في الحرارة الأربعاء

يتساءل الكثيرون في الوقت الحالي عن أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما مرت البلاد بحالة من الطقس غير معهودة، إذ انخفضت درجة الحرارة لأدنى مستوياتها خلال الشتاء الحالي، ونستعرض في التقرير التالي أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة.

انخفاض في الحرارة نهاية الأسبوع

ووفقاً لبيان سابق عن هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أنَّ يكون طقس اليوم الأحد شديد البرودة خلال ساعات الليل، دافئ نهاراً وتشهد بعض المناطق تكوناً لحبيبات الصقيع وتشمل تلك المحافظات الجيزة والمنيا وبني سويف والسواحل الشمالية الشرقية ويمتد الصقيع ليصل الى وسط سيناء، كما تنخفض درجة الحرارة في سانت كاترين إلى 2 دون الصفر، إذ تسجل أدنى درجات الحرارة الصغرى تليها مدينة نخل في وسط سيناء، وتسجل درجة الحرارة في محافظات القاهرة الكبرى 8 درجات مئوية أما العظمى فتصل إلى 16 درجة.

تحسن نسبي في حالة الطقس وسط الأسبوع

من جهته، قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية، بمركز المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إنَّ الأسبوع الحالي يشهد تحسنًا نسبيًا وسط الأسبوع على أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين لتصبح كما هي بداية الأسبوع.

رئيس الأرصاد الجوية: الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار وتكون الصقيع

أضاف أنَّه ستكون هناك مناوشات لسقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات الساحلية، كما ستكون الفرص مهيأة بشكل كبير لتكون الصقيع في شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وهو ما يؤثر سلبا على الزراعات القائمة وخاصة الحساسة منها للصقيع مثل الطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل.

وتابع أنَّ كل ذلك يحدث نتيجة التأثر بالمنخفض القطبي القادم من شرق أوروبا، والذي حمل معه كتلة من الهواء البارد لا تزال تسيطر على الأجواء فوق منطقة شرق المتوسط، وتسببت في هطول ثلوج كثيفة على دول لبنان والأردن وتركيا وسوريا، وظهرت على هيئة أمطار وبرودة شديدة في مصر وثلوج على جبال سانت كاترين.

وعن تأثر البلاد بالعاصفة ياسمين، قال إنَّها لن تصل إلى مصر ويتوقع أنَّها تصل إلى دول الأردن ولبنان والعراق إذ تتجه جنوب شرق، مشيراً إلى أنَّ مصر متأثرة بالتقلبات المناخية التي تحدث في مثل هذا التوقيت من العام، محذراً من الاطمئنان لحالة الدفء النسبي التي ظهرت اليوم وتظهر غدا وبعد غد، مؤكّدًا ضرورة تناول المشروبات والسوائل الدافئة وتناول الخضروات والفاكهة المعززة للمناعة للوقاية من نزلات البرد.