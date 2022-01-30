الأرصاد تحذر: البرودة الشديدة مستمرة رغم تحسن الطقس

كشف هيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن طفيف في حالة الطقس، اليوم الأحد، وذلك بعد التقلبات الجوية الشديدة التي شهدتها جميع محافظات الجمهورية، نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الدكتورة منار غانم، بهيئة الأرصاد الجوية، إن التحسن الطفيف في درجات الحرارة سيظل معنا حتى نهاية الأسبوع على الأقل، إذ تتراجع السحب المنخفضة والمتوسطة، وتزيد فترات سطوع الشمس على مدار ساعات النهار، إلا أن هذا لن يؤثر على برودة الطقس خلال فترات النهار، خاصة مع حركة الرياح المتوقعة اليوم، التي ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت «غانم» في تصريح لـ«لوطن»، أن نشاط للرياح سيظهر بداية من فترات الظهيرة، وذلك على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبري، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة، وعلى فترات متقطعة، مؤكدة أن هذه الرياح لن تؤثر على الحياة اليومية، أو الطرق.

وأضافت الدكتورة بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم خفيفة ومتقطعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، مشيرة إلى أن الطقس سيكون باردًا نهارًا، على كل من على القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، مائل للبرودة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 6-8 درجات.

حقيقة وصول عاصفة «ياسمين» الثلجية مصر

ونفت كل ما تردد عن تعرض مصر للعاصفة الثلجية «ياسمين»، التي تمر حاليا ببعض دول بلاد الشام، والعراق ولبنان والأردن، مؤكدة أن هذا الأسبوع سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، خلال فترات النهار في حين سيظل شديد البرودة ليلا، على كافة الأنحاء.

وأشارت «غانم»، إلى أن مصر ستتأثر بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط، وذلك منتصف هذا الأسبوع، مما سيعود معه تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

دمنهور 16 08

بلطيم 16 08

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

مطروح 15 08

السلوم 15 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 07

سيوة 16 03

بورسعيد 17 08

دمياط 17 08

السويس 17 08

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 17 10

كاترين 11 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 11

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 17 05

بني سويف 17 05

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11