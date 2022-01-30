الأرصاد توضح حقيقة وصول العاصفة ريري إلى مصر

تصدرت العاصفة ريري محركات البحث العالمية «جوجل»، وذلك بالتزامن مع ظهور العديد من العواصف الأخرى القادمة من لبنان، وتأثر دول بها كالعراق وغيرها، عليه وكثرت عمليات البحث لمعرفة ما إن كانت ستصل تلك العاصفة إلى مصر؟ أم أنها لن تؤثر على حالة الطقس في البلاد؟

العاصفة ريري

وفي هذا الشأن، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما يتم تناوله بشأن وصول العواصف الجوية لمصر كـ العاصفة ريري، ما هو إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة، كما أن حالة الطقس في مصر مستقرة، ولن يتأثر بالأجواء الخارجية كالتي تحدث في لبنان وغيرها.

وأوضحت «غانم»، أنه حالة الطقس في مصر مستقرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأن ما كل تشهده البلاد خلال تلك الفترة، هو سقوط أمطار غدا ستكون خفيفة: «إحنا في مصر أجواءنا مستقرة والحديث عن عواصف شائعات واللي بيحصل حاليا في مصر هي أجواء اعتدناها كل عام».

وأكدت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، أنه على مدار الساعات الماضية بدأنا بالشعور بالتحسن في الأحوال الجوية، بعد أن انحصرت فرص سقوط الأمطار الغزيرة على كافة المناطق، لافتة إلى أن درجات الحرارة المنخفضة التي شهدناها على مدار الأسبوع الماضي بدأت في الارتفاع التدريجي، بعد المرور بذروة انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة خلال الأيام المقبلة حتى تصل إلى المعدلات الطبيعية.

واختتمت «غانم»، حديثها، أن غدا الاثنين سيشهد منخفضًا جويًا قادمًا من البحر المتوسط لا علاقة له بالعواصف، وأنه ستزيد كميات الأمطار بشكل نسبي، لافتة إلى أنه خلال فترات الليل سيكون شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية بسبب الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة، الذي يصل لحد الصقيع على بعض المناطق بالصعيد ووسط سيناء وبعض المدن الجديدة.