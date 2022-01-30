البورصة: أصحاب القدرات قوة اقتصادية كبرى.. ويجب احترام حقهم في المعرفة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم، إن جلسة التداول الخاصة بالبورصة المصرية التي تم افتتاحها، صباح اليوم، شهدت افتتاحا تاريخيا وتم خلالها تدشين 4 محاور ومبادرات ترجمت إلى عدد من الكتيبات التعليمية بطريقة برايل، متابعا: «ده عهد قطعناه على أنفسنا أننا نمكن أي حد لديه الرغبة وعايز يقرأ عن البورصة أنه يحصل على ده بشكل ميسر».

أصحاب القدرات لديهم حق معرفة يحترم

وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك بعضا من الأشخاص ذوي الهمم فاقدي البصر استطاعوا اقتناء تلك الكتيبات المكتوبة بطريقة برايل من أجل معرفة كيفية الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار وغيرها، مؤكدا أن تلك الفئات قوة اقتصادية واجتماعية كبرى، ولديهم حق معرفة يجب احترامه.

وأوضح أن المبادرة الثانية التي أطلقتها البورصة المصرية كانت خاصة بفاقدي السمع، وتم ترجمة كل الفيديوهات التعليمية عن البورصة، ونشرها مترجمة بلغة الإشارة، حتى باتت لغة الإشارة جزءا ومكونا رئيسيا في كل الفيديوهات التعليمية الصادرة عن البورصة.

البورصة تطلق مبادرتين لطلاب المدارس والجامعات

وأكد أن المبادرة الثالثة والرابعة الخاصة بالبورصة تم إطلاقها لطلاب المدارس والجامعات، وذلك يأتي في إطار تعليم الأجيال الجديدة معنى الشركات المساهمة والمفاهيم الخاصة بالبورصة، متابعا: «ده لما بيتعمل مع النشء بيزرع فيه الحلم وهو صغير، ولما يدخل الجامعة أو المراحل التعليمية المختلفة هيكون عنده وعي تم تشكيله بمفهوم السندات والبورصة والأسهم والادخار».

واستطرد: «وزارة التربية والتعليم تراجع الكتب التي أصدرتها البورصة لذوي الهمم؛ تمهيدا لضمها إلى المناهج الدراسية، والقصص الخاصة بالمدارس عن البورصة هتبدأ لآخر المرحلة الابتدائية وأولى السنوات في الإعدادية، والقصص مسجلة بالصوت والطالب هيستوعبها».