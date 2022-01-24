وكيل أوقاف المنيا للأئمة: «استخدموا صفحات التواصل بما يليق بكم»

طالب الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الأئمة بالحفاظ على المساجد وإدارتها وضبطها وحمايتها من أي تعد، مؤكداً أن الإمام وحده هو الممثل للمديرية في إدارة المسجد، ولابد من أن يظهر بصورة لائقة، وأن يكون للناس قدوة، حتى تكون دعوته مؤثرة.

وأوضح وكيل أوقاف المنيا أن الإمام من حقه استخدام صفحات التواصل الاجتماعي كغيره، ولكن لابد أن يراعي أن تعبر عن شخصيته، فعليه أن يظهر فيها بمظهر لائق يعبر عن فكره ومنهجه الوسطي، وأنه حال مخالفته لذلك يحاسب عليه.

سلسلة من الاجتماعات لتوجيه النصح بإدارات الأوقاف

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الأوقاف بالائمة بإدارتي سمالوط ومنقطين، بحضور الشيخ محمود توفيق، مدير المتابعة، والدكتور أحمد عزمي، مدير العلاقات العامة، والدكتور أحمد مخلوف، مدير إدارة أوقاف سمالوط، والشيخ محمد جمال، مدير إدارة أوقاف منقطين، وعدد من مفتشي الدعوة والأئمة، في إطار سلسلة من الاجتماعات لتوجيه النصح وإيصال التعليمات قبل المحاسبة على الخطأ.

الالتزام بالوقت والموضوع في خطبة الجمعة

وقال وكيل الوزارة، خلال لقائه بالأئمة: «جميعا نكمل بعضنا بعضاً، ولا فرق بين إمام أو مدير، فكلنا رسالتنا واحدة وهدفنا واحد، وهو الدعوة الى الله على بصيرة، كل في مكانه، ولابد أن نعمل سوياً كفريق واحد، حتى ننهض بالدعوة ونحقق أهدافها»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك في خطبة الجمعة الإلتزام بالوقت والموضوع الخطبة.

وفي نهاية اللقاء، تابع «حسانين» منظومة الدفع الإلكتروني في توزيع الكروت الممغنطة الجديدة على جميع العاملين بإدارتي سمالوط ومنقطين.