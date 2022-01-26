التضامن: 12 ألف و500 جنيه مكافأة مالية لـ«الفائقين» بجامعة المنيا

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن وحدة التضامن بجامعة أسوان، أطلقت مبادرة «إنسان زينا» لدمج الأشخاص ذوي الهمم بالجامعة، ومساعدتهم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تقدمها الوزارة، بالتنسيق مع مكاتب التأهيل، وتوفير خدمات تساعد على دمج الطلاب بالمجتمع.

مساعدة الطلاب ذوى الهمم في زيادة مهارتهم الدراسية

أشار «هاشم» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوحدات الاجتماعية بالجامعات، تعمل على مساعدة الطلاب ذوي الهمم، في زيادة مهارتهم الدراسية، وإتمام العمليات الإدارية، وفهم طبيعة ذوي الهمم واحتياجاتهم، والتواصل معهم باستمرار.

10 آلاف جنيه مقدمة لباحثين بكليات العلوم وكلية الزراعة

لفت إلى أن وحدة التضامن الاجتماعي، بجامعة المنيا، سلمت طلاب الدراسات العليا «الدكتوراة، الماجستير» المستحقين لمنحة حاضنات الفائقين، الذي ترعاه الجمعية الشرعية، بتقديم منحة للطلاب الفائقين بالدراسات العليا، إذ تقدر المكافأة المالية بقيمة 12 ألف و500 جنيه مصري، بالإضافة إلى 1000 جنيه شهريا، مقدمة لـ3 باحثين، ومكافأة مالية بـ10 آلاف جنيه، مقدمة لباحثين بكليات العلوم وكلية الزراعة، لتفوقهم وحصولهم على منحة التفوق.

وأوضح أن وحدات التضامن، تحرص على تشجيع الطلاب والباحثين على إيجاد أفكار ومشروعات تنموية، تسهم في التنمية وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة.

ولفت مستشار وزارة التضامن، إلى أن وحدة التضامن بالجامعة، تعمل على التمكين الاقتصادي للطلاب، والتوعية وبناء الشخصية للطلاب، على مستوى 25 جامعة حكومية، و3 فروع بجامعة الأزهر، وجامعة خاصة.

تقديم الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الهمم

أكد «هاشم» أن الوحدات الاجتماعية، تتيح وجود قنوات للتواصل بين وزارة التضامن ومنظمات العمل الأهلي، لتحقيق التكامل، وتعمل وحدات التضامن على تقديم الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الهمم، كما يجري تقديم مساعدات مادية للطلاب الأولى بالرعاية داخل الجامعات المصرية.