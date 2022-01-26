إصابة 18 شخصا بينهم أطفال في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا الغربي

أصيب 18 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة بـ انقلاب سيارة رقم «5697 ن ف د» ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية بلنصورة في مركز أبو قرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق.

اقرأ أيضا إبراهيم لبيب: 85% من حوادث السيارات بسبب السرعة الزائدة

المصابون بينهم أطفال

أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا وهم: عمرو رمضان 16 سنة طالب، مصطفى إبراهيم 15 سنة طالب، محمد حسن 16 سنة طالب، مصطفى ناصر 16 سنة، محمد يحيى 16 سنة طالب، شيماء يونس 30 سنة لا تعمل، آية جمال 15 سنة طالبة، أمل حسن 26 سنة لا تعمل، فاطمة رمضان 12 سنة طالبة، ياسمين هاني 62 سنة لا تعمل، عواطف محمد 38 سنة لا تعمل، زينب محمد 35 سنة لا تعمل، منى محمد 17 سنة طالبة، مروة هاني 15 سنة طالبة، مروة عبد السيد 16 سنة طالبة، عبير سليمان 16 سنة طالبة، فرحة مرجان 15 سنة طالبة، حميدة سليمان 17 سنة طالبة.

اقرأ أيضا 11 طريقة لتفادي حوادث السيارات في ظل الموجة الحارة: مراجعة الإطارات

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أن نفس الطريق شهد حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين تم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.