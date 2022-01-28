«قومي المرأة» يناقش مشروعاته بقرية الروبي فى المنيا

عقدت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الأستاذة مارى لويس عضو المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة عضوات واعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

حيث أكدت الأستاذة مارى لويس أن الاجتماع ناقش موقف مشروعات المجلس التى تشرف عليها اللجنة بقرية الروبى بمحافظة المنيا ، وأخر مستجدات موقف استلام ماكينة استخلاص الزيوت الطبية والعطرية من الجهة المصنعة وتسليمها للسيدات المستفيدات من المشروع ، موضحة أنه جارى تنظيم زيارة لتدريب السيدات على الاستخدام خلال الشهر القادم ، فضلا عن مناقشة مستجدات وضع تصاميم الأغلفة والعبوات الخاصة بالمنتجات وبحث سبل التواصل مع الجهات المعنية بتصدير الزيوت الطبية والعطرية للوصول الى المواصفات والاسعار والكميات التى لابد ان تتوافر فى المنتج المصنع للاسترشاد بها فى العملية التسويقية للمنتجات .

كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المقترح بين المجلس ووزارة البيئة من أجل تعميم مشروع " انتاج السماد العضوى من فرم المخلفات الزراعية "بعد النجاح الذى حققه بقرية الروبى بمحافظة المنيا .