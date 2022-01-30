خالد الجندي عن «واضربوهن»: ليس معناه الاعتداء.. وضرب الزوجة «همجية»

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوضع عقوبة على أي رجل يضرب زوجته أمام أولاده بسبب الضرر النفسي الذي يصيبها، موضحًا أن سيدات مصر منذ 14 قرنا لم يحصلن على حقوقهن، «السيدات لم يحصلن على حقوقهن سوى منذ 5 أو 6 أو 10 سنوات، لو شخص بيضرب زوجته داخل المنزل وأصبحت فريسة لهذا الذئب المفترس، الناس تخبط عليه يقولك محدش يحكم عليّ في بيتي، ده إيه ده؟!».

الرسول لم يضرب امرأة يومًا أو إحدى زوجاته

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن ضرب المرأة من علامات الهمجية والدليل على ذلك أن الرسول عليه السلام لم يضرب امرأة يومًا أو إحدى زوجاته، مشيرا إلى أن تفسير الآية «واضربوهن» أن السيدة لم تنشز ولم تفعل خطأ، والضرب هنا بمعنى البعد، ولو كان بمعنى الاعتداء البدني، فما هي مناسبته؟، ومحال أن الله يظلم والقرآن يظلم.

لا بد أن يكون هناك قانون يعاقب من يضرب زوجته

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أنه لا بد أن يكون هناك قانون يعاقب من يضرب زوجته، فالتفاسير التي لها بيئة مختلفة عن بيئتنا والتي تتفق مع البداوة وجو الصحراء يفسرون قوله تعالى «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ» بأن الست لا بد أن تضرب، ولكن ليس هذا معنى الآية، مؤكدًا أن هناك منهجا غير أخلاقي يحاول البعض به الاعتداء على المرأة.

«الجندي»: على المسلم ألا يتشبه بالكافر الذي لا يحترم القدر

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن القرآن يقول للمسلم لابد أن تستسلم لقدر الله بلا حزن أو حسرة أو ندم فالمسألة متروكة لله وستنتابك حالة من السعادة إذا فوضت أمرك لله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يدركها إلا من ذاقها، «نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم «قدر الله وما شاء فعل» عليك التسليم وما عليك إلا العبادة والتوكل على الله، فالأرزاق بيد مقسم الأرزاق وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يقدر على رد القضاء إلا الدعاء»، وعلى المسلم ألا يتشبه بالكافر الذي لا يحترم القدر وأنا لا أكفر أحدا، على المسلم ألا يشرك بالله وأن يؤمن بالقدر ويحترمه.