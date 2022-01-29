خالد الجندي يحذر من الشخصية الأنانية: لن يرزقه الله بالأمن والأمان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم قسَّم الناس إلى مستويين، فئة تسعى للصالح العام، وآخرون لا يهمهم إلا أنفسهم فقط، وهذه الفئة الأخيرة لن يرزقهم الله بالأمن والأمان، مستشهدًا بقول الله تعالى «ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ»، مؤكدًا أن الذين يهتمون بأنفسهم فقط موجودين في مجتمعنا «في ناس تقول أنا ومن بعدي الطوفان».

القرآن الكريم هو الدستور الذي نعمل به في الإسلام

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، على قناة «دي إم سي»، أن السبب الذى نزلت الآية بشأنه لغزوة أحد، ولكن العبرة إن اللفظ شامل إلى يوم القيامة، لأن القرآن باقٍ إلى يوم القيامة، فالقرآن الكريم هو الدستور الذي نعمل به في الإسلام وعلينا فهم معانيه وآياته حتى نطبق مقاصد الدين الإسلامي الكريم، فلن يحصل أحد على الأمان من الله إلا بالتفكير في مصلحة الآخرين وعدم تفضيل المصلحة الخاصة.

بعض الآيات والأدعية التي تعظم فيها الأجر والثواب

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن النبي محمد عليه السلام، دلنا على بعض الآيات والأدعية التي تعظم فيها الأجر والثواب وقد يصل إلى ملايين الحسنات، فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه من من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، ومن قرأ آية الكرسيّ في دُبُر كل صلاة، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ومَن قرأ آية الكُرسيّ عند النوم لا يزالُ عليه من اللهِ حافظٌ حتّى يصبه ولا يقربه شيطان.