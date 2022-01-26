خالد الجندي ناعيا ياسر رزق: فقدنا أحد فرسان الوطن المخلصين لمهنتهم

قدم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خالص العزاء لأسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 58 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، موضحًا أن الراحل كان من المناضلين الوطنيين، إذ كان يسعى طوال الوقت لتطوير جريدة اللواء الإسلامي، كما وقف في خندق الوطن، ولم يبع وطنه ولم ينضم لجماعات السوء التي انقلبت على تراب الوطن فكان صاحب مواقف تحسب له لا عليه.

ياسر رزق كان يريد تقديم خطاب ديني وسطي معتدل

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة «DMC»، أن ياسر رزق، كان يريد تقديم خطاب ديني وسطي معتدل، يُجمع ولا يُفرق، ويجبر ولا يكسر، من خلال جريدة اللواء الإسلامي، كما أن الجميع يعرف فضل الراحل في المرحلة الوطنية التي مرت بها البلاد، «عزاؤنا أنه كان مخلصا لوطنه ولبلده ولمهنته ولدينه، عرفته عن قرب وعملت معه عن قرب، كان صاحب همة وإخلاص لله عز وجل، وكان فارسًا من فرسان الوطن».

«رياح الخماسين» أجندة يوميات للأحداث التي مرت بها مصر

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الراحل ياسر رزق، قد كتب كتابًا كان من المفترض أن يشارك به في معرض القاهرة الدولي هذا العام، أسماه «رياح الخماسين»، وهو عبارة عن أجندة يوميات للأحداث التي مرت بها مصر قبل ثورة 25 يناير.