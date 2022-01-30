الأزمة الأوكرانية: الناتو يتراجع عن دعم كييف.. وجونسون يدعو روسيا لتجنب غزو متهور

في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات التي تنذر بغزو روسي لأوكرانيا، تراجع حلف شمال الأطلسي عن دعم أوكرانيا وإرسال قوات لكييف لمواجهة الغزو الروسى، وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أنه لا توجد لدى الناتو أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، حال إقدام روسيا على غزوها قائلا «هي ليست من أعضاء الحلف العسكري».

وأكد أمين «الناتو»: «ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا، نحن نركز على تقديم الدعم»، قائلا: «هناك فرق بين أن تكون عضواً في حلف الأطلسي، وأن تكون شريكاً قوياً وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا، ليس هناك شك في ذلك»، بحسب وكالة أنباء رويترز.

الناتو: ليست لدينا أي خطط لنشر قواتنا في أوكرانيا

وكان حلف شمال الأطلسي «الناتو» أعلن الأسبوع الماضى إرسال سفنا وطائرات مقاتلة إضافية إلى شرق أوروبا وسط تعزيز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الصورة على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد، ودعا روسيا في تغريدة على تويتر، «أحث روسيا على المشاركة في المفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي».

جونسون يتطلع لمضاعفة القوات البريطانية بأوروبا في مواجهة التهديد الروسي

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تطلعه لمضاعفة عدد القوات المنتشرة لتعزيز أمن أوروبا في مواجهة التهديد الروسي في أوكرانيا.

وأوضح جونسون «أن العرض الجديد لحلف شمال الأطلسي قيد الدراسة حاليًا والذي سيرسل رسالة واضحة إلى الكرملين مفادها أننا لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار»، وفق ما ذكرته صحيفة «إيفيننج ستاندارد» البريطانية.

ووجَّه جونسون وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس للاستعداد للذهاب إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما في الأيام المقبلة.

وقال مكتب داونينج ستريت إن جونسون سيطلب منهم تحسين العلاقات مع الحكومة الروسية وتشجيع وقف التصعيد.