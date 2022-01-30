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الفراعنة يتفوقون في تاريخ مواجهات مصر والكاميرون قبل موقعة نصف النهائي

كتب:

مصطفى جمال
08:36 م | الأحد 30 يناير 2022
مصر والكاميرون- أرشيفية

مصر والكاميرون- أرشيفية

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الخميس المقبل، بعدما اجتاز الفراعنة عقبة المغرب، وأطاح أصحاب الأرض بضيفهم منتخب جزر القمر، وتعد مواجهة مصر والكاميرون إحدى المباريات الكلاسيكية في القارة السمراء.

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون 

ويستعرض «الوطن سبورت» تاريخ مواجهات منتخب مصر والكاميرون، قبل نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، في التقرير التالي.

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