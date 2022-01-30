طبيب الفراعنة السابق: الشد العصبي وراء إصابة أبو جبل.. والروح الجميلة سبب تألق الحراس

قال طارق سليمان، طبيب منتخب مصر السابق، إن إصابة حارس المرمى محمد أبو جبل بالعضلة الضامة كانت نتيجة طبيعية لحركته، مشيرا إلى أن الشد العصبي يؤثر على اللاعبين، مؤكدًا أن إصابة محمد الشناوي «شد في العضلة الخلفية» تختلف عن إصابة أبو جبل.

إصابة حراس المرمى بمشاكل في العضلات بسبب الطقس

وأضاف «سليمان»، أن حراس المرمى يصابون بمشاكل في العضلات نتيجة طبيعة الطقس والشد العصبي والمجهود، مؤكدًا أن علاج العضلات يستغرق وقتا نتيجة درجة الإصابة، ويجرى لهم أشعة وعلى أساسها تتحدد درجة الإصابة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن محمد أبو جبل من حراس المرمى المميزين، وشارك في توقيت قاتل أمام كوت ديفوار، وتحمل مسئولية صعبة، ونجح في الظهور بشكل مميز وتصدى ببراعة لإحدى ضربات الجزاء.

لا خوف على مرمى مصر

وطالب الطبيب الخاص لمنتخب مصر سابقًا، حراس مرمى المنتخب الوطني، بالتعامل مع الهجمات بشكل عادي وبسهولة؛ للنجاح في التعامل مع الكرات الصعبة وإعطاء الثقة لأنفسهم وزملائهم، مؤكدًا أن الروح الجميلة بين الحراس الأربعة في المنتخب سبب تألقهم، كما أن أي من الحراس «صبحي وجاد والشناوي وأبو جبل» قادر على حراسة عرين المنتخب ببراعة، ولا خوف على مرمى مصر في ظل غياب الشناوي أو أبو جبل.