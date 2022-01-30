«تحيا مصر»: قوافل لرعاية 4516 أسرة من «قادرون باختلاف»

نظم صندوق تحيا مصر قوافل رعاية الأسر من «قادرون باختلاف»، فى 7 محافظات هى: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، والمنيا؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف أنشطة الصندوق ومشاركة أجهزة الدولة فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تزامناً مع إعلان 2022 عام المجتمع المدنى.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن القوافل وفّرت 48 طن مواد غذائية جافة، و3.5 طن من غسول الجسم مضاد للبكتيريا، و165 عبوة جيل مطهر أيدى، ونصف طن مطهرات للأسطح والأمتعة، لصالح 4516 أسرة فى المحافظات السبع.

وأضاف أن دراسة حالة هذه الأسر أسفرت عن حاجتها لمنتجات النظافة الشخصية، والمطهرات والدعم الغذائى، وتم توجيه القوافل لسد هذه الاحتياجات، بالتعاون مع شركة لونا لمستحضرات العطور والتجميل، وبالتنسيق مع 8 مؤسسات رعاية «قادرون باختلاف»، وهى: الجمعية الشرعية بمحافظة الإسكندرية، وجمعية التنوير بمحافظة القليوبية، وجمعية منشأة ناصر، وجمعية خير وبركة، وجمعية العالم بيتى بمحافظة القاهرة، والهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظتى البحيرة والمنيا، وجمعية الروضة الشريفة بمحافظة الفيوم، والاتحاد النوعى لرعاية الأيتام بمحافظة الجيزة، فى إطار تكثيف الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدنى لتوفير حياة كريمة للأسر المدرجة على قواعد بياناتها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.