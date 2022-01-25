أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر.. تبدأ بـ6 جنيهات من القاهرة إلى بنها

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، تزامنا مع تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، مؤكدة أنه جارٍ العمل على تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر.. 32 جنيها من القاهرة إلى أسيوط

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر لن يحدث بها أي تغيير، وأن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الأسعار تبدأ بـ6 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنها، و32 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسيوط، و42 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول فرشوط.

أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر.. 8 جنيهات من القاهرة إلى منيا القمح

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر القطارات لـ«تحيا مصر» تكون 8 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول منيا القمح، و20 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول الإسكندرية، و10 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول الواسطى، و42 جنيها من القاهرة إلى نجع حمادي، و44 جنيها من القاهرة إلى قنا، و56 جنيها من القاهرة إلى أسوان، و34 جنيها من القاهرة إلى أبو تيج، و34 جنيها من القاهرة إلى صدفا، و38 جنيها من القاهرة إلى سوهاج.

أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر.. 10 جنيهات من القاهرة إلى طنطا

وأضاف المصدر، أن أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر تكون 40 جنيها من القاهرة إلى جرجا، و10 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول طنطا، و12 جنيها من القاهرة إلى المحلة الكبري، و12 جنيها من القاهرة إلى سمنود، و14 جنيها من القاهرة إلى المنصورة، و16 جنيها من القاهرة إلى شربين، و20 جنيها من القاهرة إلى دمياط، مؤكدًا أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد.