صندوق تحيا مصر ينعي الحاجة فهيمة: خدمت أهلها وقريتها لسنوات

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنّ الصندوق نظم عدة قوافل منذ نهاية شهر نوفمبر، لدعم أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية في فصل الشتاء، وكان هناك تعاونا كبيرا مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني حتى يتم تنسيق الأدوار وتقسيم المناطق.

قوافل لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد: «عملنا في سانت كاترين وسيدي براني وجنوب أسوان والواحات البحري، وقافلة حلايب خاصة جدا ووزارة التضامن الاجتماعي كانت مهتمة بشكل كبير بتجهيزها».

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: «خلال الفترة المقبلة سنحرص على تكرار التجربة الخاصة بالقوافل الطبية الشاملة، خاصة أن الوحدات المتنقلة تسهل وصول الأطباء إلى المناطق المستهدفة، والنائية والحدودية لتقديم الخدمات الطبية الكاملة».

المرأة من أكبر الداعمين للصندوق

ونعي «مختار» في حديثه الحاجة فهيمة أكبر المتبرعين لصندوق تحيا مصر، وأكد أن المرأة المصرية من أكبر الداعمين للصندوق منذ تأسيسه، وكانت الحاجة فهيمة حريصة على أن تقدم ممتلكاتها لنا، وكانت بمثابة مؤسسة متكاملة واستطاعت أن تخدم أهلها وقريتها لسنوات.

وأشار إلى أنها لم تكتفِ بالتبرع بالصندوق، لكنها حرصت على المشاركة الإيجابية في كل المناسبات بالقرية والنجوع القريبة من قريتها، سواء في المناسبات السعيدة أو الشدائد.

وتوفيت، أمس، الحاجة فهيمة على إبراهيم، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية، والتي سبق أن كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عمر يناهز 109 عاما، وجرى تشييع جثمانها ظهر أمس في قرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر.