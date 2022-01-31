حظك اليوم برج الأسد الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تتسرع

مولود برج الأسد، ينظر دائمًا إلى النصف الممتلئ من الكوب، وهو السبب الذي يجعل من الصعب إحباطه أو شعوره بخيبة الأمل، إذ أنّ نظرته تكون إيجابية دائمًا للحياة، كما أنّهم يتجنبون النظرة السلبية لجوانب الأمور، ونظرًا لوقوع مولود الأسد ضمن قائمة الأبراج النارية التي تحكمها الشمس، يجعله ذلك شخصية نشيطة تنشر الإيجابية في كل مكان.

ومن أكثر الأبراج توافقًا مع برج الأسد هو برج القوس، كونهما يجتمعان على حب المغامرة والحرية، وأيضًا برج الحمل فكلاهما عاطفيان ويمتلكان شيئًا من الغرور، فضلًا عن برج الجوزاء والذي يكمل كل منهما الآخر على الرغم من اختلافهما في كثير من الصفات.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

وعلى الصعيد المهني والصحي، تقول الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك لـ«الوطن» إنّ القمر اليوم في مواجهة أصحاب برج الأسد، لذا ينصحهم الفلك بأن ينتبهوا جيدًا لعلاقتهم بشركاء العمل وتجنب التسرع في الأقوال والقرارات.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي، يجد مولود الأسد القمر والشمس في مواجهة البرج، لذا ينصح الفلك بألا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

مشاهير برج الأسد

ويضم برج الأسد مجموعة كبيرة من المشاهير أبرزهم الفنان الراحل فريد شوقي، والراحل سعيد صالح، والراحل رشدي أباظة، والفنانة رزان مغربي، ومنة شلبي ومديحة كامل وراندا البحيري ويسرا اللوزي وشيماء سيف.

عيوب برج الأسد

ومن أبرز عيوب برج الأسد حبه للسيطرة على كلّ من حوله، وعلى كلّ شيء لديه، كما أنّه يريد من الجميع اتباعه، لذلك قد تجد أشخاصًا لا يحبون البقاء مع أصحاب هذا البرج، وذلك بسبب أن مولود الأسد يميل في كثير من الأحيان إلى التصرف بكبر وطريقة غير لائقة خاصة مع الأشخاص المقربين منه، فضلًا عن كونه شخصية أنانية في بعض الأحيان.