حظك اليوم الأحد 30-01-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعد الأبراج من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي، لمعرفة ما ينتظرهم من أحداث في يومهم، ويبلغ عدد الأبراج الفلكية 12 برجا؛ منهم المائي والترابي والناري.

وتحرص «الوطن» بشكل يومي على تقديم حظك اليوم للأبراج على الصعيد المهني والعاطفي، اهتماما بما يبحث عنه المواطنين، وفي ضوء خدماتها التي تقدمها لهم، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 30-1-2022 على الصعيد المهني

يجب عليك يا مولود برج الحمل أن تحرص على تجنب الوقوع ي المشكلات والأزمات، فالقمر اليوم في وضع معاكس لك.

حظك اليوم برج الحمل 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تشعر بالمزيد من القلق والخوف والارتباك، فإذا شعرت بذلك عليك أن تتجنب إظهاره للمحيطين بك.

حظك اليوم برج الثور 30-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم لديك طاقة جيدة تجعلك تحرص على تقوية علاقتك بالأشخاص المحيطين بك، ويشجعك على ذلك أنك تجد من يقدم لك المساعدة التي تحتاج إليها.

حظك اليوم برج الثور 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تظهر اليوم في مظهر متألق يجعلك على استعداد كبير للقاء عاطفي مع شريك حياتك، فالقمر اليوم لديك في منزل الحظ.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-1-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن يكون لدك فرصة كبيرة اليوم لتحسن التصرف في مجريات الأمور، فالقمر موجود في منزل المدخرات.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لديك فرصة كبيرة لاكتشاف الأمور الخفية عنك، وهذا ما يعرضك إلى تجارب جديدة في انتظارك قد تصطدم بها.

حظك اليوم برج السرطان 30-1-2022 على الصعيد المهني

تجنب الانفعال والعصبية إذا وجدت نفسك تميل لهما اليوم عند التعامل مع الآخرين، فالقمر في مواجهة البرج الخاص بك.

حظك اليوم برج السرطان 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على تجنب المبالغة في التنازل عن مشاعرك وعواطفك تجاه الآخرين، فوضعك الفلكي اليوم مذبذب.

حظك اليوم برج الأسد 30-1-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تحسن توظيف ما لديك من مواهب، فالقمر اليوم في منزل العمل.

حظك اليوم برج الأسد 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

لديك فرصة كبيرة اليوم لتقوم بتصحيح ما لديك من مفاهيم خاطئة، وقد تقوم بتحسين علاقتك مع الآخرين بالرغم ن وجود بعض الخلافات.

حظك اليوم برج العذراء 30-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم لديك فرصة كبيرة في الظهور في التجمعات الكبيرة، ما يعطيك الفرصة لعرض قوة شخصيتك وعرض أفكارك.

حظك اليوم برج العذراء 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

لديك فرصة كبيرة اليوم يا مولود برج العذراء في أن تظهر بشكل جذاب في عيون الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 30-1-2022 على الصعيد المهني

تجنب التسرع في اتخاذ قراراتك المصيرية والتي قد تؤثر على مجرى حياتك، فقد تشعر اليوم بالارتباك.

حظك اليوم برج الميزان 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالحفاظ على توازنك النفسي، فالقمر في وضع معاكس لبرجك اليوم، وهذا ما يطلبه وضعك الفلكي اليوم.

حظك اليوم برج العقرب 30-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

حظك اليوم برج العقرب 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية تقربك ممن حولك.

حظك اليوم برج القوس 30-1-2022 على الصعيد المهني

انتبه لخطواتك التي تخطوها بشكل جيد، وتجنب اتخاذ القرارات التي تشير إلى الخسارة.

حظك اليوم برج القوس 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

تأني في اختيار قراراتك ولا تتسرع في الحكم على الأمور، فهذا ما ينصحك به وضعك الفلكي اليوم.

حظك اليوم برج الجدي 30-1-2022 على الصعيد المهني

لديك فرصة كبيرة اليوم في استغلا جميع الفرص المتاحة لك، وقد تكون ذلك في صالحك.

حظك اليوم برج الجدي 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تظهر اليوم في مظهر مشرق ومؤثر في حياة الآخرين، فوجود فينوس وعطارد والقمر في برجك يمنحك ذلك.

حظك اليوم برج الدلو 30-1-2022 على الصعيد المهني

راجع نفسك واستعيد حساباتك بينك وبين نفسك سرا، واحرص على الاهتمام بصحتك بشكل جيد.

حظك اليوم برج الدلو 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على التزام الهدوء، واستمع للآخرين عند الحديث معهم، واحرص على ألا تبالغ في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الحوت 30-1-2022 على الصعيد المهني

قد تجد اليوم نفسك تتخذ مواقف سليمة تجاه الأمور، فالوضع الفلكي اليوم يساعدك على التصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الحوت 30-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بأنك لك تأثر قوي على شريك حياتك، فالقمر اليوم يعطيك ثقة كبيرة في نفسك.