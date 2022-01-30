وزير الرياضة: دعم مالي إضافي لمنتخب مصر.. ومباراة المغرب بمثابة نهائي

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل منتخبنا الوطني إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين لهدف، قائلا: «ألف مبروك على الروح الجميلة دي، وجهاز فني وإداري ولاعبين على أعلى مستوى».

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه يدعم المنتخب الوطني بدعم مالي إضافي على المبالغ المالية المقررة في اللائحة، موضحا: «منتخب مصر منتخب المستقبل، ونفضل كده نبص لنصف الكوباية المليانة، وإن شاء الله ربنا يكرمهم ويوصلوا النهائي، هندعم بعثة المنتخب ونحفزهم ماليا ومعنويا، وهيكون هناك دعم مالي إضافي».

القرارات التحكيمية كانت عكسية

وتابع وزير الرياضة، أن أصعب لحظات المباراة التي مرت عليه، كانت عندما قرر حكم المباراة احتساب ضربة الجزاء التي سجل منها المنتخب المغربي هدف التقدم، مشيرًا إلى أن القرارات التحكيمية كانت عكسية، مهنئا المغاربة بوجود منتخب قوي يمثلهم، وخاصة أنه أدى بقوة.

مباراة تليق أن تكون نهائية

واستطرد: «هذه المباراة تليق أن تكون النهائي، منتخب قوي، وكان هناك شد وجذب والتحدي كان كبيرا، ومنتخبنا لعب بطريقة لعب مميزة وسط تفاهم كبير وكل لاعب كان يعي دوره جيدا، كما أن مستوى البدلاء لا يقل أبدا عن مستوى الأساسيين، كما أن تغييرات كيروش كانت في منتهى الذكاء، ودفع بتريزيجيه وزيزو، وأشكر الجهاز الفني والإداري وأحمد مجاهد على ترشيحه لهذا المدير الفني ورؤية الاتحاد السابق ورؤية الاتحاد الحالي وكل الدعم لهم لتطوير الكرة المصرية».