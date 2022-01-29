فاروق جعفر: أشرف حكيمي الأخطر في المغرب.. ومحمد عبدالمنعم لازم يلعب

أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، أن الروح المعنوية عادت للاعبي المنتخب الوطني بعدما غابت لفترة طويلة، إثر التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على كوت ديفوار، بركلات الترجيح، «الاستقرار الفني أصبح موجودا بشكل أكبر من ذي قبل، والجمهور أصبح أكثر اقتناعا بأداء الفريق تحت قيادة كيروش»، وشدد على أن أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، هو اللاعب الأخطر في المنتخب المغربي، وبالتالي يجيب أن يكون أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب المصري، في أفضل حالاته حتى يتمكن من إيقافه، وإذا سيطر المنتخب على الناحية اليمنى للناحية المغربي سيقدم مباراة جيدة.

الانضباط والأداء الجماعي

وأضاف «جعفر» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON، أن البطل دائما ما يولد من رحم البطولة من حيث قدرته على الانضباط والحفاظ على الأداء الجماعي وثقة اللاعبين في بعضهم: «هناك حالة كاملة من الرضا عن الفريق والإدارة الفنية والجهاز الفني، وحتى المصابين، أتمنى أن يلحقوا بالمباراة».

وحول تفوق المنتخب المغربي على المنتخب الوطني في المواجهات المباشرة: «إحنا مش بنبص على التاريخ، وعندنا لاعبين عالمية وأحسن لاعب في العالم هو محمد صلاح، صحيح أن كرة شمال إفريقيا صعبة، لكن لاعبونا بلغوا مرحلة كبيرة من الثقة بالنفس، وأي صفحة قديمة يجب غلقها، وأن نركز بإصرار وعزيمة».

البطل يجب أن يقاتل للفوز بالبطولات

وواصل: «لاعبونا رجال وفي الفترة المقبلة سنجد منتخبا يقدم كرة جماعية، وأتمنى أن ينسى اللاعبون ما حدث خلال السنوات الماضية، حسن شحاتة أحدث طفرة كبيرة، ويجب أن نلعب بنفس الروح والإرادة، والبطل يجب أن يقاتل للفوز بالبطولات والاستحواذ عليها، وسنجد رجالا في الملعب وستدعمهم الدولة والجماهير».

وأكد ضرورة عدم إحداث تغييرات كثيرة في التشكيل، وبخاصة محمد عبدالمنعم لاعب نادي فيوتشر، المعار من الأهلي وقلب دفاع المنتخب، إذ أحدث طفرة كبيرة في أداء خط الدفاع، كما يجب تثبيت عمر كمال عبدالواحد، الذي يعتبر أفضل ظهير أيمن في البطولة، كما يجب الدفع بالسولية والنني وحمدي فتحي إن لم يكن مصابا، بالإضافة إلى مرموش، والحفاظ على وجود تريزيجيه ورمضان صبحي كبديلين.