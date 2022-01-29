الدرندلي: لاعبو المنتخب لا يخشون المغرب.. وكيروش سيصل بمصر لكأس العالم

قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر المشارك في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، إنّ حالة من الثقة تسود بين لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي غدا الأحد، موضحًا: «مفيش رهبة، لكن في إصرار وثقة أكتر من مباراة كوت ديفوار، واللاعبون احتفلوا بعيد ميلاد أبو جبل».

وأضاف «الدرندلي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة «ON E»، أن فندق الإقامة جيد جدا، حتى أن المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، قال إنه كان سيختاره لو رآه من قبل: «المكان مقفول علينا، ومفيش غيرنا فيه، وفي حمام سباحة وبينج بونج وبلياردو، واللاعبون في وقت الفراغ بيلعبوا كوتشينة وهو أمان بالنسبة لنا عشان محدش بيخش علينا».

تأمين فندق الإقامة

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: «يوجد تأمين كبير للمكان وبعيد عن إمكانية دخول الجماهير، بالإضافة لوجود ساحات مفتوحة، والدنيا كويسة جدا، وبالنسبة للمكافآت اللي في كلام عليها، فدي مش بتاعة اللائحة، لكنها مكافآت استثنائية وبعيدة كل البعد عن اللائحة، وأرقام اللائحة حاجة تانية خالص، لأن لاعبونا قيمتهم كبيرة في مصر وخارجها، والرقم اترفع فعلا لـ1500 دولار ودي حاجة برا اللايحة اللي مكافآت الفوز فيها كبيرة جدا، ولاعبونا مش هيركزوا في الحاجات دي خالص».

شخصية كيروش قوية

وأكد خالد الدرندلي، أن كيروش يمتلك شخصية قوية، وقدم المنتخب تحت قيادته مستوى رائعا أمام كوت ديفوار: «لازم نديله حقه، وهو شخصية قوية جدا، وإن شاء الله هيوصلنا للنهائي ونكسب ونصعد كأس العالم».