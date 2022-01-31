حظك اليوم برج العذراء الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا: تقترب ممن تحب

رجل برج العذراء هو أحد أكثر الأبراج تميزًا بالذكاء، وهو الأمر الذي يجعله ينتبه دائمًا لأدق التفاصيل، فضلًا عن امتلاكه لذاكرة قوية جدًا خاصة فيما يتعلق بأمور حياته الخاصة، ولديه أيضًا القدرة على تحليل المعلومات وترتيب الأفكار، وسعيه الدائم إلى الكمال في جميع أمور حياته، إذ يفعل مولود العذراء كل ما في وسعه ليبق مميزًا دائمًا في كل ما يفعله.

ويضم برج العذراء المواليد في الفترة من 23 أغسطس وحتى 22 سبتمبر، وينضم لقائمة الأبراج الترابية ويعتبر البرج السادس من دائرة البروج الفلكية، ومن أبرز النجوم اللامعة في السماء، وثاني أكبر نجم لامع فيها، فـ كوكبه هو عطارد ويتوافق مع الأبراج المائية، مثل: برج السرطان، والحوت، والعقرب، إلا أنّه يكون أكثر انسجامًا مع الحوت.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

وتقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إنّ القمر في منزل برج العذراء، السادس، وهو الأمر الذي يدفعك للاجتهاد، وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي والصحي، فإنّ فينوس اليوم في منزل الحب، وهو ما يمنح مولود برج الحوت طاقة عاطفية وتألقًا ويساعده ذلك على الاقتراب ممن يحب.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء العالميين المغني الأمريكي مايكل جاكسون والممثلة العالمية سلمى حايك وعازف الساكسفون الأمريكي شارلي باركر، أما العرب هم الفنان عبدالسلام النابلسي والفنان فؤاد المهندس والفنان كاظم الساهر والفنانة عبلة كامل.

عيوب برج العذراء

ومن أبرز عيوب برج العذراء أنّه دائمًا ما يوجه نقدًا قاسيًا، وهو ما يجعل الكثير من الناس تنفر منه ومن معاملته، فضلًا عن ردود أفعاله السريعة وعدم القدرة على التحكم في تصرفاته وانفعالاته، ما يجعله قاسيًا في قراراته.