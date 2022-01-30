صلاح عبد الله: أدينا برجولة أمام المغرب.. والحكم تحامل علينا كثيرا

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته البالغة بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة بالكاميرون، والتأهل للمربع الذهبي، «المنتخب لعب برجولة طوال المباراة، والفراعنة يستحقون التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، الشعب المصري عظيم، خالي تماما من اللئم أو الخبث، والفراعنة يستحقون الوصول لقبل النهائي عن جدارة».

الحكم كان متحاملا على المنتخب طوال اللقاء

أضاف «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، أن كابتن منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أدى بشكل عالمي اليوم، أمام أسود الأطلسي، وكان نجم اللقاء مع نجوم الفريق، مشيدًا في الوقت ذاته، بالروح القتالية العالية لحارس الفراعنة محمد أبو جبل، حارس عرين منتخب مصر ونادي الزمالك، لكن الحكم كان متحاملا على المنتخب طوال اللقاء.

لاعبو المنتخب يستحقون الوصول لمباراة لنصف النهائي

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشعب المصري بفوز المنتخب الوطني على المغرب، إذ ذكر أن لاعبي المنتخب المصري كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية أمام أسود الأطلسي، «شاهدت المباراة داخل مكتبي بوزارة الشباب والرياضة»، مشيدًا بالروح الإيجابية والقتالية للفراعنة، مؤكدا أن لاعبي المنتخب، يستحقون الوصول لمباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون.

علينا الوقوف وراء المنتخب حتى الوصول للمباراة النهائية

وعلق صبحي، خلال مداخلة في البرنامج ذاته، على فوز المنتخب الوطني قائلا: «الحمد لله على فوز المنتخب الوطني الأول على المغرب»، مطالبا المصريين بالوقوف وراء المنتخب حتى الوصول للمباراة النهائية.