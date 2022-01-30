إلهام شاهين: «لو جوزي تحرش بابنتي هقتله»

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن آمالها، بأنّ يُغير فيلم «حظر تجول» من القوانين، قائلة: «لو ابنتي تعرضت لموقف تحرش من زوجي لقتلته»، موضحة أن تحرش الأب بابنته أقوى من القتل، وذلك خلال ندوتها التي تقام الآن، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورتين الـ47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، بحضور المخرج أمير رمسيس، ويديرها الناقد أندرو محسن.

وبدأت إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس بالترحيب بالحضور، وشكرهما للمنظمين على إقامة هذه الندوة، مؤكدة أن فيلم حظر تجول، يمسها نفسيًا، لأنها دائمًا ما تتأثر بدور الأم، متابعة: «دائمًا ما أشاهد هذا الفيلم، وأتأثر به وأبكي، وعلى الرغم من أن الفيلم كان مصنفا لفوق الـ18 سنة، لكن أتمنى الجميع أن يشاهده، حتى يتم توعية الجهور والأطفال خصوصًا».

حبي للشخصية واندماجي معها أنساني اسمي

وأضافت إلهام شاهين، أنها كانت تعيش مع الشخصية حتي بعد انتهاء التصوير، «كنت تناسيت إني اسمي إلهام، لاندماجي مع الشخصية، وحبي لها»، موضحة أن الفيلم استعرق تحضير لمدة عام، منها، ومن المخرج أمير رمسيس.

وتدور أحداث فيلم حظر تجول، حول تتبع الفيلم قصة «فاتن»، بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013، أثناء قرار حظر التجول بمصر، الذي أجبر «فاتن» على قضاء ليلتها عند «ليلى»، التي تعرضها لمحاكمة ثانية، بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

أبطال فيلم «حظر تجول»

وفيلم «حظر تجول» من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ويشهد الفيلم أيضًا ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.