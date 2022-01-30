أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين.. تصل للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، عن آخر صور للأقمار الصناعية التي تشير إلى بداية دخول المنخفض الجوي غرب البلاد، إذ تأثرت السلوم ومطروح بالسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية وصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقي السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

أماكن تساقط الأمطار غدا

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد في البيان الصادر اليوم عن الهيئة، فإنّ الفرصة مهيأة غدًا لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فيما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من شمال الصعيد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن البلاد لا تزال تتأثر بنشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا بجنوب البلاد على فترات متقطعة؛ إذ يعمل نشاط الرياح على الإحساس بمزيد من البرودة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مطلع فبراير

وبدءًا من فبراير المقبل، ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا عن معدلاتها الطبيعية، وإن ظل الإحساس بطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، كما تظهر الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتعود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى بدءًا من الخميس المقبل، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ويستمر أيضًا نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنّ البلاد تشهد خلال الأسبوع الجاري تحسنًا محلوظًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، فضلًا عن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

ومع تحسن الحالة الجوية، يظل الطقس باردًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلا للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويتكون الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.