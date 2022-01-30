الأرصاد: طقس مستقر نهارا شديد البرودة ليلا.. وأمطار على عدة مناطق (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ حالة الطقس اليوم مستقرة، إذ بدأت فترات سطوع الشمس على جميع أنحاء الجمهورية تزداد، إضافة لتحسن بدرجات الحرارة بشكل نسبي ولكن درجات الحرارة مازالت أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أنّه خلال ساعات النهار سيكون الطقس باردًا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وأيضًا مدن ومحافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، ويكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

الطقس خلال فترات الليل سيكون شديد البرودة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ الطقس خلال فترات الليل سيكون شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية بسبب الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة والذي يصل لحد الصقيع على بعض المناطق بالصعيد ووسط سيناء وبعض المدن الجديدة لأن درجات الحرارة بهذه المناطق تنخفض لأقل من 5 درجات.

سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية

وكشفت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية بمطروح والإسكندرية، وبعض مناطق من محافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة ومتقطعة على بعض المناطق.

ونوهت إلى نشاط الرياح اليوم على أغلب مناطق الجمهورية فترة الظهيرة، مع وجود رمال مثارة تؤثر على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة، ولن يكون هناك أي تأثير على الرؤية الأفقية، متوقعة استمرار هذه الأجواء طوال اليوم مع التحسن المستمر بدرجات الحرارة، مع وصول درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لـ19 درجة مئوية.

أجواء شتوية مستقرة الفترة المقبلة

وشددت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنَّ الفترة المقبلة تشهد أجواء شتوية مستقرة، كاشفة أنَّ كميات الأمطار غدًا قد تمتد من السواحل الشمالية للمناطق الداخلية، ولكنها ستكون أمطار خفيفة لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 16 والصغرى 8.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10.

مطروح العظمى 15 والصغرى 8.

سيوة العظمى 16 والصغرى 3.

بورسعيد العظمى 17 والصغرى 8.

دمياط العظمى 18 والصغرى 7.

الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 7.

السويس العظمى 17 والصغرى 7.

طابا العظمى 15 والصغرى 10.

العريش العظمى 17 والصغرى 8.

كاترين العظمى 11 والصغرى -2.

شرم الشيخ العظمى 19 والصغرى 13.

الغردقة العظمى 19 والصغرى 11.

الفيوم العظمى 17 والصغرى 5.

بني سويف العظمى 17 والصغرى 5.

المنيا العظمى 17 والصغرى 6.

أسيوط العظمى 17 والصغرى 5.

سوهاج العظمى 17 والصغرى 5.

قنا العظمى 17 والصغرى 6.