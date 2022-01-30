الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. القاهرة ليست منها

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعها بشأن سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على السواحل الغربية للبلاد، موضحة أنّ البلاد تتأثر حاليا بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، يتمركز حاليا غرب البلاد، ويتقدم شرقا مع منتصف ساعات النهار، ومن المنتظر سقوط أمطار على مطروح، والسلوم، وسيوة، تكون بين متوسطة ومتفاوتة الشدة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ الرياح تكون نشطة، مثيرة للرمال والأتربة، على الطرق والمناطق الصحراوية المكشوفة، وتمتد للداخل، حيث تصل إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، ومدن القناة.

وأعلنت الهيئة درجات الحرارة الآن على بعض محافظات ومدن الجمهورية، طبقا للبيات الصادرة من محطات الهيئة، كما يلي:

درجات الحرارة الآن على بعض المدن

- القاهرة 13 درجة مئوية.

- الإسكندرية 9 درجة مئوية.

- مطروح 9 درجات مئوية.

- بورسعيد 11 درجة مئوية.

- الإسماعيلية 8 درجات مئوية.

- أسيوط 6 درجات مئوية.

- الأقصر 8 درجات مئوية.

- أسوان 9 درجات مئوية.

- أبوسمبل 10 درجات مئوية.

- شرم الشيخ 16 درجة مئوية.

- الغردقة 13 درجة مئوية.

- سانت كاترين 3 درجات مئوية.

- مرسى علم 15 درجة مئوية.

وسبق وحذّرت الهيئة، في بيانها بشأن الظواهر الجوية، المتوقعة هذا الأسبوع، من طقس بارد نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، والوجه البحري، وتقل حدّة البرودة كلما اتجهنا شرقا على شمال الصعيد، والسواحل الشرقية، ويكون الطقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، فيما تشهد جنوب الصعيد وجنوب سيناء اعتدال في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أنّ الرياح تنشط مع تقدم ساعات النهار، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تصبح درجة الحرارة المحسوسة أقل من المسجلة بـ3 درجات مئوية، في حين تشهد جميع المحافظات طقس شديدة البرودة مع بداية ساعات الليل، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع استمرار تكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم ومع تقدم ساعات النهار

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

دمنهور 16 08

بلطيم 16 08

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

مطروح 15 08

السلوم 15 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 07

سيوة 16 03

بورسعيد 17 08

دمياط 17 08

السويس 17 08

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 17 10

كاترين 11 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 11

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 17 05

بني سويف 17 05

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11