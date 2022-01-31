4 أزمات صحية عانت منها ميار الببلاوي خلال فترة قصيرة.. آخرها استئصال الرحم

خضعت الإعلامية ميار الببلاوي، السبت الماضي، لعملية جراحية لاستئصال الرحم، حيث أعلنت قبل دخولها العمليات من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك» خضوعها لعملية جراحية دقيقة، رافضة الإعلان عنها ولكنها طلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

وطمأن ابن الإعلامية ميار الببلاوي جمهورها على حالتها الصحية، إذ قال في تصريح لـ«الوطن»: «والدتي أجرت عملية لاستئصال الرحم وحالتها الحمدلله مستقرة».

وقبل إجراء عملية استئصال الرحم، تعرضت ميار الببلاوي لعدد من الأزمات الصحية، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأزمات.

كسر في أصابع القدم

في يوليو الماضي، تعرضت الفنانة ميار الببلاوي لأزمة صحية، حيث سقطت «ضلفة» الدولاب على قدمها مما سبب لها كسرا في 4 أصابع بالقدم.

ونشرت وقتها عبر حسابها بموقع «فيسبوك» صورة لقدمها، وعلقت قائلة: «آسفة لبشاعة المنظر، وعارفه إنكم زهقتوا مني، بس والله ما عارفة أقول إيه غير يا رب الصبر من عندك، بفتح ضلفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع، وصابعي الكبير تهتك تماما، وعملت عملية شالولي الضافر، دي رجلي الشمال، اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا».

إزالة ورم

وفي يونيو الماضي، خضعت ميار الببلاوي لعملية جراحية لإزالة ورم على الرحم، وطمأن ابنها محبيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي قائلا: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من عمليه دي نعمة شكرا يا رب».

دعامة في القلب

في نوفمبر 2020، سافرت ميار الببلاوي إلى أمريكا لإجراء عملية تغيير دعامة بالقلب، وأعلن ابنها تعرض والدته لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، وكتب عبر حسابها بـ«فيس بوك» قائلًا: «أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم».لتسترد عافيتها بعدها وتعود إلي مصر وفور وصولها المطار حرصت على السجود وتقبيل آرض مصر لعودتها بخير.