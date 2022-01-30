بعد لقطته الإنسانية مع حكيمي.. خالد منتصر: محمد صلاح حالة حضارية

أشاد الدكتور خالد منتصر، الأديب والمفكر، بلقطة احتضان ومواساة اللاعب المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، للاعب أشرف حكيمي الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، عقب فوز منتخب مصر على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

خالد منتصر: محمد صلاح حالة حضارية أكثر منه مهارة كروية

علق «منتصر»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على اللقطة، قائلًا: «إيه الجمال ده والتحضر ده والإنسانية دي، ما زلت عند رأيي ومصر عليه، محمد صلاح حالة حضارية أكثر منه مهارة كروية».

منتخب مصر يتأهل لمواجهة الكاميرون في أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر إلى مواجهة الكاميرون، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور ربع النهائي من البطولة، ويظهر المنتخب المصري في الدور نصف النهائي من البطولة للمرة رقم 13، هذا بخلاف بطولتي 1957، 1959، وحصدهما المنتخب المصري وقت إقامة البطولة بمشاركة 3 منتخبات فقط.

منتخب المغرب يسجل أولا.. ومنتخب مصر يثأر

تقدم منتخب المغرب، في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء سجلها نجمه سفيان بوفال، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة، في الدقيقة 53، ثم سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 100، بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين.