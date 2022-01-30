50 ألف زائر في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن اليوم الرابع في دورته الـ53، التى تقام تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، شهد دخول 50 ألف زائر من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

كانت فعاليات اليوم، شملت مجموعة من العروض الفنية وأنشطة الطفل المتنوعة، إلى جانب عدد من اللقاءات الفكرية والثقافية، كان منها ندوة بعنوان «المشروعات والمؤسسات»، ناقشت مفاهيم العمل التطوعي، وتاثيره الإيجابي في مضمار التنمية الوطنية.

الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يذكر أن الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تستمر حتى 7 فبراير 2022.

وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ«موسوعة مصر القديمة» لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي «ما» و«رؤية».

استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي

ولأول مرة في تاريخ المعرض، يجرِ استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إذ تظهر شخصية الأديب يحيى حقي «شخصية الدورة الحالية»، بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال، مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف «شخصية الدورة الحالية» مجسمة افتراضيًا، باستخدام نظّارات 3D.

كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي، وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي، بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.