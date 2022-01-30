5 توصيات لمؤتمر الهوية بمعرض الكتاب.. منها تأسيس متحف لتوثيق جرائم الإخوان

أعلن مؤتمر «انتصار الهوية.. دراسة وتوثيق جرائم الإخوان»، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب توصياته النهائية وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

توصيات مؤتمر انتصار الهوية بمعرض الكتاب

وصرح الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس هيئة الكتاب، بأن المؤتمر خرج بـ5 توصيات هي الدعوة إلى مؤتمر دولي تستضيفه مصر يناقش علاقة الإرهاب بالخطاب الديني المتطرف في كل الديانات، وتحديث قواعد البيانات الخاصة المرتبطة بالجماعات المتطرفة وأفكارها، وتأسيس متحف قومي لتوثيق وعرض جرائم جماعة الإخوان المتطرفة تنبثق منه معارض تنتشر في ربوع مصر للتوعية بجرائم الجماعات المتطرفة، ودعوة الباحثين والمفكرين من الدول العربية للمشاركة في النسخة القادمة من المؤتمر.

وتابع، بالإضافة إلى إطلاق الجهات المنظمة مشروعا بحثيا لاختيار أفضل كتب مخطوطة في الدراسات المتعلقة بالجماعات المتطرفة وأفكارها يتم الإعلان عن شروطه وتفاصيله خلال مارس المقبل.

الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستمر فعاليات الدورة إلى يوم 7 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، ويشارك فيها 1063 ناشرا من 51 دول تمثل قارات العالم، ويقام المعرض تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وينظم المعرض العديد من الفعاليات التي تناقش قضية الهوية في هذه الدورة.

وحضر الجلسة كل من الناشر محمد عبد المنعم المنسق العام وعضوية كل من الدكتورة نيفين موسى رئيس دار الكتب والوثائق المصرية، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور شوكت المصري المدير التنفيذي لفعاليات المعرض، والمهندس علي عبد المنعم عضو اللجنة الثقافية، والدكتور أحمد السعيد، عضو اللجنة الثقافية، ومحمد عزوز المشرف على تنفيذ المؤتمر والدكتورة بسنت حمزة الأستاذ المساعد بجامعة قناة السويس.