قائمة الإصدارات الجديدة لقصور الثقافة في معرض الكتاب

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53 المنفذة، بعنوان «هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل»، في تقديم الزاد الثقافي للقراء من خلال عرض إصداراتها الجديدة بجناح البيع الخاص بها، بصالة رقم 1، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وضمن مشاركات الهيئة.

أحدث إصدارات قصور الثقافة في معرض الكتاب

تقدم الهيئة هذا العام عددا من الإصدارات المتنوعة عبر سلاسلها المختلفة، منها كتاب «جمال الدين الأفغاني» للراحل الدكتور حسن حنفي، بجانب طبعة خاصة من كتاب «البخلاء للجاحظ»، حقق نصه، وعلق عليه طه الحاجري، ومن كنوز الشعر العربي ديوان «صريع الغواني» لمسلم بن الوليد الأنصاري، عني بتحقيقه والتعليق عليه الدكتور سامي الدهان، وضمن سلسلة آفاق عالمية التي يرأس تحريرها الدكتور أنور إبراهيم.

تقدم الهيئة كتاب «الأدب المصري الحديث في ضوء منهج التحليل إلي المكونات»، تأليف فالتر فالك ترجمة مصطفى ماهر، وكتاب «شذرات من رولان بارت»، ترجمة لطفي السيد منصور، بالإضافة لمجموعة من الحورات المهمة مع رولان بارت، وكتاب «رسائل ياكوبو أورتيس الأخيرة»، تأليف أوجو فسكولو، ترجمة شيماء حسن، بجانب كتاب «المسرح وقرينة لأنتونان أرتو» الذي صدر منذ أسبوعين.

3 عناوين جديدة من كلاسيكيات الثقافة اليونانية

يتضمن جناح الهيئة هذا العام أيضا 3 عناوين جديدة من كلاسيكيات الثقافة اليونانية، وهي «في الشعر لأرسطوطاليس»، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية دكتور شكري عياد، «فجر الفلسفة اليونانية للدكتور أحمد فؤاد الأهواني»، «معجم أعلام الأساطير اليونانية والرومانية»، ترجمة أمين سلامة، بجانب ثمانية عناوين عرضت باليوم الأول وهي «جمهورية أفلاطون» ترجمة فؤاد زكريا، «فن الحب وعلاجه» لأوفيد ترجمة أمين سلامة، «مسرحيات ميناندر» الشاعر الإغريقي الذي ساعدت مسرحياته في الانتقال من الكوميديا القديمة إلى الكوميديا الجديدة،.

وهناك إصدارات أخرى مثل: «النفس لأرسطوطاليس» ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، ومن الأدب التمثيلي اليوناني، أربع مسرحيات لسوفكليس «أليكترا، إياس، أنتيجونا، أوديب ملكا»، ترجمة الدكتور طه حسين تأليف، مع نسخ معاد طباعتها بناء على طلب القراء من «الإلياذة» و«الأوديسة» للشاعر الإغريقي هومريوس ترجمة أمين سلامة، و11 مسرحية في ثلاث مجلدات وهي: «الفرسان، السحب، الزنابير، السلام، الطيور، ليستراتي، ملهاة الضفادع، برلمان النساء، بلوتوس، النساء في أعياد الثيسموفوريا، الأخنارية والأخناريون أو أهل أخناريا».