وفاة شقيقين في ظروف غامضة بالقليوبية.. والتحريات: تناولا مادة سامة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها، لكشف غموض العثور على جثتي شقيقين، بمنطقة الشدية ببنها، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لفحص الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل العثور على جثتي شقيقين

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا، من مأمور قسم أول بنها، بورود بلاغ بالعثور على جثتي شقيقين متوفيين داخل منزلهما بمنطقة الشدية بمدينة بنها حيث دلت التحريات الأولية أنهما تناولا مادة سامة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة «طارق.ب» 18 عامًا، و«محمد.ب» 22 عامًا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثتين إلى المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

التحريات الأولية: شقيقهما أصيب بالتسمم قبلهما

توصلت التحريات إلى أن شقيقهما الأكبر تعرض للتسمم منذ أسبوع وتم نقله لأحد المستشفيات وتم شفائه، واليوم تم العثور على المتوفيين جثتين عقب تسممهما وتم نقلهما للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف غموض الواقعة.