«تصديري البتروكيماويات»: نأمل في زيادة صادراتنا إلى أفريقيا خلال 2022

قال الدكتور طارق زغلول، رئيس المجلس التصديري للبتروكيماويات، إن القطاع قد احتل المركز الأول بين القطاعات المخصصة للتصدير، كما ساعدت جائحة كورونا أيضا وبعد توقف الصين عن الصناعة والتصدير لمواد البتروكيماويات لفترة، أعطى الفرصة للمصدرين المصريين الدخول للأسواق بأسعار تنافسية وجودة عالية.

«زغلول»: البنك المركزي ساعد كثيرا لزيادة الاستثمار في مصر

وأضاف «زغلول»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هبوط الفائدة من البنك المركزي ساعد كثيرا على زيادة الاستثمار في مصر، الأمر الذي انعكس بدوره على قطاع البتروكيماويات وغيرها من القطاعات التصديرية المصرية.

«زغلول»: نسعى بأن يكون لنا مقر دائم في بعض الدول

وأوضح أن أكبر الأسواق المستوردة للبتروكيماويات المصرية هم تركيا وأوروبا كونهم الأقرب جغرافيا لمصر، إلا أن المجلس يسعى حاليا إلى الاهتمام بقارة أفريقيا وتصدير ما يحتاجونه من مختلف المواد، «بدأوا يدخلوا في الصناعة، أحنا ممكن نصدر ليهم لمواد الخام، وبالنسبة للزراعة فهما هيحتاجوا أسمدة، وبدأو يستوردوا الكثير من المنتجات، ونسعى بأن يكون لنا مقر دائم في بعض الدول ومخازن استراتيجية، وبدأنا بالفعل».

وأكد أن القيادة السياسية مهتمة بالتصدير إلى كافة الدول الأفريقية، ونأمل في زيادة صادراتنا إلى أفريقيا بنسبة 20% خلال العام الجاري، لافتا إلى أن المجلس يمثل المصنعين والتجار والمصدرين، كما أنه همزة الوصل بينهم وبين وزارة قطاع الأعمال.

وتابع: «إحنا بنبص على خطط المعارض الدولية والبعثات التجارية، وبنعمل إعداد للفرص التصديرية للمصدرين علشان زيادة الإصدارات، وبنقعد مع كل المصنعين من أجل زيادة الصادرات، وبنحل ليهم مشاكلهم، وإحنا صوتهم قدام الدولة».