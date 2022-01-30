خالد منتصر: صلاح تفوق في أوروبا لامتلاكه ميزان ذهب جعله يحترم حضارة الغرب

هنأ الدكتور خالد منتصر، الأديب والمفكر السياسي، الشعب المصري بعد فوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف وحيد أمام منتخب المغرب اليوم، في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون، وبذلك يتأهل منتخبنا الوطني للمربع الذهبي، قائلًا: «ألف ألف مبروك، والله الماتش كان فيه توتر شديد جدًا لينا كلنا، وكان الواحد واقف على أطراف أصابعه، لكني كنت واثق من قدرة المنتخب المصري الحمد لله، أنه يكسب، وحتى آخر لحظة، المنتخب المغربي لازم نشكره لأنه أدى مباراة رائعة، وهارد لك ليه فعلا، لكن الفريق المصري كان في أروع حالاته».

سر نجاح محمد صلاح

أضاف «منتصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أنه يريد الحديث عن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، موضحا أن صلاح لا يحتاج لأحد أن يتحدث عنه، لكنه ظهر اليوم بشكل إنساني للغاية، «أنا شوفت صلاح النهاردة بزاوية تانية، فيه صورة تلخص كل كلامي، وهي أثناء احتضان محمد صلاح للاعب المغربي أشرف حكيمي، الصورة دي أثرت فيا جدا، ولخصت سر نجاح محمد صلاح، لأن صلاح حالة حضارية أكثر منه مهارة كروية، دي لازم نبصلها من الزاوية دي، لأنه فعلا بكده يبقى قدوة لكل شباب مصر».

الفارق بين صلاح وبين أي لاعب مصري لعبوا في إنجلترا

تابع خالد منتصر: «يا ما سافر لاعيبة مصريين لأوروبا، من الممكن أن يكون حريفة أكتر من محمد صلاح، وسافروا في سن أصغر، وعندهم مهارة كروية زي محمد صلاح ويمكن أكتر وقتها، مش هنقول أساميهم، بس إيه الفرق، إيه اللي خلى محمد صلاح يفرق ، لازم نسأل نفسنا السؤال ده، محمد صلاح فرق لأن ميزان الذهب اللي عنده جعله قدر يندمج في هذه الحضارة الغربية، بدون أن ينسى خصوصيته المصرية، لم يذهب كارهًا لتلك الحضارة، لم يذهب ناقمًا على تلك الحضارة، بل اندمج مع مفرداتها كلها، وساعات الناس بتهاجمه هنا، يقعدوا يهاجموه، ويولعوا بالنار لما يحتفل بالكريسماس أو هذه المظاهر».

رأي فيلسوف ومفكر مغربي عن صلاح بعد مباراة اليوم

أوضح الأديب، أن محمد صلاح تعلم من الخارج، أن يشتغل على نفسه، ويتدرب خارج الملعب أكثر من التدريب داخل الملعب، «عرف إن رأس ماله لياقته البدنية، ويحافظ على نفسه وعلى مجهوده، محمد صلاح في الأزمة اللي كانت هتحصل وقت الشغب بين اللاعبين النهاردة، تدخل وهدى الدنيا، دي ثقافة، دي مش مهارة كروية، دي بصمة حضارية لابد أن تحترم، فيه مفكر مغربي كلمني بعد الماتش، وهو فيلسوف كبير، أبدى إعجابه بمحمد صلاح، وقالي لما حد يعرقله ويسقط في الملعب، يسقط بكل نبل وشموخ، وكل فروسية، الملاحظة دي استغربتها أوي، بس دي من مفكر مغربي».