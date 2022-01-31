التعليم: تدريس منهج اللغة الفرنسية للثانوية العامة لطلاب الدمج دون حذف

أرسل مدير عام تنمية اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما لمدير الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، أكد فيه أنّه لم يسبق حذف أي أجزاء من قبل، ولن يتم حذف أجزاء هذا العام من منهج اللغة الفرنسية للثانوية العامة للطلاب المدمجين في المدارس.

التعليم: منهج الفرنساوي بسيط وتراكمي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها، الذي حصلت «الوطن» على نسخه منه، أنّ منهج اللغة الفرنسية بسيط وتراكمي وطبقا لنظرية المدى والتتابع للمناهج.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بالإجزاء المحذوفة والصعبة والتي تم حذفها للعام الدراسي الحالي 2021/2022، في عدد من المواد، وبينها «اللغة العربية، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع، التربية الوطنية، التربية الدينية، والإحصاء».

وذكرت الوزارة، أنّ ذلك يأتي في إطار الحرص على مصلحة أبنائها الطلاب، وأسوة بالأعوام السابقة، حذفت الأجزاء الصعبة من المناهج الدراسية لهذه المواد تخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوي.

وأوضحت وزارة التعليم، خلال خطابها، أنّ ذلك إيماء إلى كتابكم بشأن موافاتكم بالأجزاء المحذوفة، التي تمثل صعوبة على طلاب الصف الثالث الثانوي المدمجين في التعليم العام للعام الدراسي 2021/2022.

طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان في الفيزياء والفلسفة غدا

وعلى جانب آخر، يؤدي نحو 600 ألف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي، امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2021/2022، غدا الإثنين، امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق ورقيا بنظام الأوبن بوك، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة أثناء فترة الامتحانات.