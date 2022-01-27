التعليم تعلن المقررات المحذوفة من التربية الوطنية للثانوية العامة «دمج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات المحذوفة الخاصة بالمدارس التي بها «طلاب دمج» لمادة التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقالت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب، وأسوة بالأعوام السابقة، حذفت الأجزاء الصعبة من المناهج الدراسية لمادة التربية الوطنية، تخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوي.

المحذوفات من التربية الوطنية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية المحذوفات الخاصة بطلاب الدمج جميع الفئات في مادة التربية الوطنية 2021/2022، وهي كالتالي:-

الفصل الأول (القانون والدستور)

- صفحة 9 التعديل الدستوري.

- صفحة 11، ص 12 الدستور المصري 2014.

- صفحة 16 سادسا: المحكمة الدستورية العليا - تشكيل المحكمة الدستورية.

الفصل الثاني ( الديمقراطية)

صفحة 17، و19، 20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.

الفصل الثالث (الأحزاب السياسية)

- من صفحة 32-33-34 الأحزاب السياسية في مصر (نشأتها وتطورها).

الفصل الرابع (المشاركة السياسية)

ثالثا: صور المشاركة السياسية 38.

خامسا: متطلبات المشاركة السياسية صفحة 41.

سابعا: الدستور والمشاركة السياسية.

- واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري 43، و44.

عاشراً: أنظمة الانتخابات

- صفحة 46 الثورات المصرية نموذج للمشاركة السياسية.

11 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم لفني، مواعيد الفصل الدراسي الثاني وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وهي كالتالي:-

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 11 يونيو المقبل.

- تعقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2021، السبت 21 مايو المقبل.

- تعقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية السبت 11 يونيو المقبل.

- تبدأ إجازة نصف العام 2022، يوم 5 فبراير المقبل.

- انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير المقبل.