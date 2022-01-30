الأوراق المطلوبة لكتابة استمارة الثانوية العامة 2022 بعد فتح باب التسجيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لكتابة استمارة الثانوية العامة 2022، للتقدم للامتحانات، بعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للاستمارة يوم 25 يناير الماضي ويستمر حتى 24 فبراير المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ التسجيل علي الموقع الرسمي للوزارة، بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب، لافتًا إلى أنَّ الطالب الذي لم يكن لديه بريد إلكتروني، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

أوراق مطلوبة لكتابة استمارة الثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة لكتابة استمارة الثانوية العامة 2022 وهي كالتالي:-

- طباعة الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة من على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- وصل المصروفات الدراسية للطالب الأصل + صورتان منه (510 جنيهات).

- وصل رسوم دخول الامتحان للثانوية العامة الأصل + صورتان منه (215 جنيها).

- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فوري + صورتان من الإيصال.

- وصل رسوم تأمين التابلت الأصل + صورتان منه (105 جنيهات).

- شهادة الميلاد الأصلية للطالب + صورتان منها.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- 6 صور شخصية 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- طابعا صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

- حافظة شفافة + دوسيه بلاستيك.

مراجعة البيانات الشخصية قبل طباعة استمارة الثانوية العامة 2022

وشددت وزارة التعليم، على طلاب الثانوية العامة، ضرورة مراجعة البيانات الشخصية وتدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة، ومراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

ووجهت وزارة التعليم، الطلاب بعدم مشاركة أي بيانات للطالب مع الآخرين حفاظاً على سرية تلك البيانات ولضمان عدم التلاعب بها بأي شكل كان مما قد يلحق الضرر به.