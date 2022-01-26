«التعليم» تعلن الأجزاء الصعبة من منهج العربي لطلاب دمج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات الخاصة بالمدارس التي بها طلاب مدمجون لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022.

وقالت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب (ذوي الإعاقة المدمجين) بالصف الثالث الثانوي، وأسوة بالأعوام السابقة، جرى حذف الأجزاء الصعبة من المناهج الدراسية لمادة اللغة العربية، تخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوي.

المحذوفات من القراءة والقصة والنحو

وحددت وزارة التعليم، المحذوفات الخاصة من منهج اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي لجميع فئات الدمج والشلل الدماغي، ترصدها «الوطن» خلال السطور التالية:

- القراءة

- إرادة التغيير.

-القصة الجزء الثاني .

- النحو الوحدة السادسة والسابعة.

- الأدب (المسرحية، المقال، الرواية، المدرسة الواقعية).

المحذوفات من النصوص

- النسور.

ـ الأبيات (8: 15) من نص غربة وحنين.

- الأبيات (10: 19) من نص المساء.

- التكافل الاجتماعي من قوله (كانت جزيرة العرب) إلى آخر النص.

- رثاء مي- المقطع الثالث والرابع.

أهواك يا وطني، من قول الشاعر (مهما استبد الليل) إلى آخر النص.

من أنت يا نقسي؟ الكنيسة نورت من قوله (ومع ذلك النور المحمر) إلى آخر النص.

11 يونيو.. بدء امتحانات الثانوية العامة 2022

طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 11 يونيو المقبل.

وأضافت وزارة التعليم، تعقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2021، السبت 21 مايو المقبل، تعقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية السبت 11 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة التعليم أن تبدأ امتحانات نصف العام 2022، يوم 5 فبراير المقبل، لافتة إلى أنه من المقرر انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير المقبل.