إجمالي إصابات كورونا في كوريا الجنوبية يتخطى 845 ألف حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 17085 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و23 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 845709 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 6755 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأوضحت «يونهاب»، ان الارتفاع في أعداد الإصابات جاء لليوم الثالث على التوالي بسبب الانتشار السريع لـ«أوميكرون» المتحور من «كورونا»، وسط تنقل السكان الكبير بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

بكين تصنف 3 مناطق عالية الخطورة لـ«كورونا»

وفي الصين، صنفت بكين، أمس الأحد، 3 مناطق في حي فنجتاي كمناطق عالية الخطورة لـ«كورونا»، وقالت السلطات المحلية لمكافحة الفيروس في مؤتمر صحفي، إن المدينة سجلت في الفترة من 4 عصرا بالتوقيت المحلي، ليوم السبت الماضي، حتى الساعة 4 عصرا من أمس الأحد، 12 إصابة محلية العدوى بمتحور «دلتا»، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بـ«أوميكرون» لـ7 أيام متتالية.

بدورها، سجلت بلدية تيانجين الواقعة شمالي الصين 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، فيما أشارت وكالة انباء «شينخوا» الصينية، إلى ان البلدية سجلت حتى أمس الأول السبت، 375 حالة إصابة محلية العدوى بـ الفيروس.

وبحسب أحدث سياسة للوقاية من المرض والسيطرة عليه أعلنتها المدينة يوم الأحد، فإنه يمكن للسكان في الأحياء التي لم تسجل إصابات محلية العدوى أن يغادروا تيانجين إذا ما قدموا نتيجة سلبية لاختبار للحمض النووي لكوفيد-19 تم إجراؤه في غضون 48 ساعة بالإضافة إلى الكود الصحي الأخضر.

وفي روسيا، سجلت «فرقة العمل الحكومية»، المعنية بمكافحة «كورونا»، 121288 إصابة بزيادة 8 أضعاف الأرقام المسجلة بداية الشهر وهو أعلى مستوى تشهده روسيا على الإطلاق

وجاء الارتفاع بالتزامن مع تفشي «أوميكرون» المتحور الجديد من «كورونا» سريع الانتشار بجميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ارتفاع إجمالي وفيات روسيا إلى 330728 حالة وفاة

وأشارت «فرقة العمل الروسية»، إلى وفاة 668 شخصا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 330728 حالة، وهو أكبر رقم في أوروبا.