حصيلة إصابات «كورونا» عالميا تتجاوز 375 مليون حالة

ارتفعت إصابات كورونا، عالميا منذ ظهوره قبل عامين، إلى 375013184 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5681014 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس حول العالم إلى296244256 حالة.

وفي البرازيل، سجلت البلاد، أمس الأحد، 134175 إصابة بـ«كورونا» و330 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25348797 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 626854 حالة وفاة.

ارتفاع حصيلة إصابات الولايات المتحدة إلى 74037216 حالة

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، 524850 إصابة ‏جديدة بـ«كورونا» و3218 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74037216 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 879971 حالة وفاة.

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 62399 إصابة بـ الفيروس و 85 وفاة، وقالت الوزارة في بيان، إن مجموع الإصابات ارتفع إلى 16468522 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 155698 حالة وفاة.

السلطات الصينية تغلق عدة تجمعات سكنية شمال العاصمة «بكين»

وفي الصين، أغلقت السلطات عدة تجمعات سكنية شمال العاصمة «بكين»، بعد اكتشاف إصابتين جديدتين بـ«كورونا».

وكانت السلطات في بكين، رفعت في وقت سابق، حالة التأهب القصوى مع استعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجمعة المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت اللجنة المنظمة، إنها سجلت 34 إصابة أخرى بين رياضيين، ومشاركين في دورة الألعاب، فيما أصيب 211 شخصا من بين أكثر من8 آلاف وصلوا إلى البلاد أمس الأول السبت، وكان بين المصابين متزلج سويدي، وآخر سلوفيني.

من جانبها، أغلقت السلطات حي «أنشينلي» في منطقة «تشاويانج»، أمس الأول السبت، ولا يستطيع السكان مغادرته.

وفي سياق متصل، قالت شبكة «سي بي سي» الكندية، إن رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو وعائلته غادروا منزلهم في العاصمة «أوتاوا» متجهين إلى مكان سري وسط مخاوف أمنية عليهم حيث يتدفق الآلاف من المحتجين على العاصمة في قوافل لسائقي الشاحنات للاحتجاج ضد الإجبار على تلقي لقاح كورونا.

من جانبه، حذر مسؤول في برلمان كندا من أن المتظاهرين قد يتجهون إلى منازل المسؤولين، وهو أمر يعرفه رئيس الوزراء جيدًا.

رئيس أساقفة قبرص: سنعلق عمل عشرات الكهنة ممن رفضوا التطعيم

وفي اليونان، أعلن رئيس أساقفة قبرص للروم الأرثوذوكس، خريستوستوموس الثاني، أنه سيعلق عمل عشرات الكهنة ممن رفضوا الاستجابة لدعوته للتطعيم ضد كورونا.

وحذر خريستوستوموس الثاني لمحطة «ساي بي سي» من أن الإيقاف يمكن أن يمتد إلى ستة أشهر أو يؤدي إلى نزع عضوية الكهنة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا، سجلت وزارة الصحة في موريتانيا، أمس الأحد، 69 إصابة بـ«كورونا»، و4 وفيات، وقالت الوزارة الموريتانية في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 58196 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 954 حالة وفاة.

والمشاركون في الأولمبياد يقيمون في فنادق محاطة بجدران مؤقتة ويستطيعون التنقل فقط عبر مركبات خاصة تقلهم إلى مرافق دورة الألعاب الأولمبية الأخرى مباشرة.

ولا يسمح للجمهور بدخول الملاعب أو فنادق اللاعبين رغم أن السلطات ستسمح لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات والفعاليات خلال الدورة.

وستعزل السلطات أي مصاب داخل "الفقاعة الخاصة بدورة الألعاب الشتوية"، والتي تضم مستشفيات وفنادق من أجل الحجر الصحي، وذلك لمحاولة منع انتشار الفيروس إلى المشاركين الآخرين.